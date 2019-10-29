  • BIST 100.216
  • Altın 274,434
  • Dolar 5,7275
  • Euro 6,3528
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

KTÖS: “Okul Dışarıda Günü’ne dahil olalım”

» »
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na; küresel bir kampanya olan “Okul Dışarıda Günü’ne” dahil olma çağrısı yaptı.
KTÖS: “Okul Dışarıda Günü’ne dahil olalım”

KTÖS, tüm dünya okullarında düzenlenecek açık hava etkinlikleriyle gerçekleştirilecek “Okul Dışarıda Günü’nün”; açık havada oyun oynama özgürlüğünü kabul ederek, herhangi bir dersin oyun ile özdeşleştirilerek açık havada yapılmasını öngördüğünü kaydetti ve atılacak böyle bir adıma sendikanın destek olacağını bildirdi.

KTÖS yazılı açıklamasında, “yaparak yaşayarak öğrenme ilkesine” rağmen Kıbrıs Türk eğitim sisteminin, yarışmacı sınavların yarattığı sosyal ve ekonomik baskısı nedeniyle çocuk ve insan odaklı yapısından uzaklatığını savundu.

Eğitim süresi içerisindeki yarışmacı sınavların ezberci ağırlığı, çocuk odaklı, oyun temelli programların sınıf içerisinde uygulanmasını engellediğini ifade eden KTÖS, şunları kaydetti:

“Eğitim programları, öğretmen yetiştirme sistemleri, hizmet içi eğitimler çocuk odaklı, ekoloji odaklı, oyun odaklı, dijital odaklı, hak odaklı ve evrensel ilkelerle uyumlu bir şekilde yeniden tanımlanmalı; okullara özerk bütçeler oluşturularak daha fazla etkinlik, oyun, deney ve gezi-gözlem imkanı sunulmalıdır.

Çocuklarımızın eğitim-öğrenim hayatları içerisindeki açık hava, gezi-gözlem ve benzeri projelere olan ihtiyaçlarını her gün okullarımızda gözlemlemekteyiz. Sendikamız okullarımızın, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin katılımını teşvik etmek amacıyla bazı projeleri okullarımız ile paylaşmaktadır.

Eğitime yapılan yatırımın geri dönüşü olan en önemli yatırım olacağının bilinci ile ‘Kıbrıs Kültürünü Biz Yaşatacağız, Imagine Eğitim Programı, Koro ve Orkestra Şöleni, Satranç Şöleni, Voleybol Şöleni ve diğer etkinlikleri” okullarımızla paylaşacağız. Bu etkinliklerin sürdürülebilir bir alt yapıya kavuşması, kurumsallaşması temel hedefimiz olduğu gibi,  benzeri projelerin Eğitim Bakanlığı tarafından okullara sunulması, akademik takvimde yer alması ise mücadele alanlarımızdan bir tanesidir.

Açık havada oynamayı ve öğrenmeyi teşvik etmek ve çocuklara ilham vermek için küresel bir kampanya olarak ilan edilen ‘Okul Dışarda Günü’ bu yıl akademik takvimin içerisinde 1 Kasım olarak yer almıştır. Dünya da 7 Kasım ve 23 Mayıs olarak önerilen Okul Dışarda Günü, iklimsel özelliklerde dikkate alınarak uygun ve farklı günlerde etkinliklerin organize edilmesi amacına uygun olacaktır.

“Okul Dışarıda Günü” tüm dünya okullarında düzenlenecek açık hava etkinlikleriyle gerçekleştirilecektir. ‘Okul Dışarıda Günü’ açık havada oyun oynama özgürlüğünü kabul ederek, herhangi bir dersin oyun ile özdeşleştirilerek açık havada yapılmasını öngörmektedir. Açık havada organize edilen faaliyetler çocukların yaratıcılıklarını,  sosyal becerilerini, problem çözme becerileri ve takım çalışması becerilerini eğlenerek geliştirecektir.

Eğitim Bakanlığı, eğitim şuralarında alınan kararları uygulamaya koyarak, eğitimin temel ilkelerinden biri olan “yaparak yaşayarak öğrenme ilkesi” çerçevesinde eğitim-öğretim faaliyetlerini yeniden programlamalıdır. Atılacak böyle bir adıma sendikamız destek olacaktır.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YKP: 30 yıldır YKP’nin barış ve sosyalizm yolculuğu sürüyor29 Ekim 2019 Salı 14:28
  • Geçitkalae Havaalanı'nda eğitim uçağı düştü!29 Ekim 2019 Salı 14:10
  • Münir: Siber kitabında az anlaşılan bir gerçeğin altını çiziyor29 Ekim 2019 Salı 13:28
  • Para ve Kambiyo Yasası’na aykırı hareket29 Ekim 2019 Salı 12:36
  • Baf Türk Birliğinden Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı29 Ekim 2019 Salı 12:13
  • Kafeden 300 TL madeni para çalan şahıs tutuklandı29 Ekim 2019 Salı 12:03
  • Türkiye Cumhuriyeti’nin 96. Kuruluş Yıl Dönümü kutlanıyor29 Ekim 2019 Salı 11:51
  • Eroğlu: ”Türkiye Cumhuriyeti 96 yıldır, şanla, şerefle yaşıyor, yükseliyor, yüceliyor”29 Ekim 2019 Salı 11:45
  • Taner Ulutaş'tan "Sahibine Mesajlar"29 Ekim 2019 Salı 10:49
  • Tartıştığı kişiyi darp edip parmağını kırdı ve omzunu çıkardı29 Ekim 2019 Salı 10:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti