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KTÖS, okul ziyaretlerine devam ediyor

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KTÖS, okul ziyaretlerine devam ediyor
KTÖS, okulları ziyaret edip sorunlar gözlemleme faaliyetlerine devam ediyor.

Sendika yetkilileri, 23 Nisan İlkokulu, Alsancak İlkokulu, Lapta İlkokulu, Karşıyaka İlkokulu, Lapta Anaokulu, Aydınköy İlkokulu, Serhatköy İlkokulu, Zümrütköy İlkokulu, Yeşilyurt İlkokulu, Akova-Yıldırım İlkokulu, Şht. Yalçın İlkokulu, Atatürk İlkokulu, İnönü İlkokulu, Türkmenköy İlkokulu, Eşref Bitlis İlkokulu, Alaniçi İlkokulu ve Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nu ziyaret ederek sorunları yerinde gözlemledi.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil’in yaptığı yazılı açıklamaya göre, KTÖS tarafından gerçekleştirilen okul ziyaretlerinde, öğretmenlerle,  okul sorunları, öğretmen eksiklikleri, okullara bütçe talebi, yeni eğitim programları ve ders kitapları, MEDDYK Yasası,  Öğretmenler Yasası'ndan doğan ödev, hak ve sorumluluklar, taslak olarak hazırladıkları tüzükler, Kıbrıs sorunu ve gündemdeki sorunlar görüşülüyor.

Elcil okul ziyaretlerinin belirlenmiş program çerçevesinde devam edeceğini de bildirdi.

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