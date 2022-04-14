  • BIST 2.475,73
  • Altın 928.235
  • Dolar 14.6167
  • Euro 15.9248
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

KTÖS, Okullardaki Boş Kadroların Doldurulmasını Talep Etti

» »
 KTÖS, İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda boş müdür ve müdür muavini kadrolarının doldurulmasını talep etti.
KTÖS, Okullardaki Boş Kadroların Doldurulmasını Talep Etti

 KTÖS, İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda boş müdür ve müdür muavini kadrolarının doldurulmasını talep etti.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, yaptığı yazılı açıklamada, UBP-DP-YDP Hükümetinin, eğitim konusunda icraat ortaya koyma bir yana, öğretmen terfileri ile ilgili süreci bile yürütemediğini savundu.

Elcil, tüm eğitim kademelerinde eksik olan müdür ve müdür muavini kadrolarını doldurma konusunu “eğitimi aksatacak” gerekçesi ile Haziran ayına erteleyen Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun bu kararının, müsteşar tarafından bozularak ortaöğretim kadrolarını doldurmak için sessiz sedasız girişim başlattığını iddia etti.  Elcil, İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda şu anda 12 müdür, 16 müdür muavini eksiğini görmezden gelen Eğitim Bakanlığı Müsteşarının, ana ve ilkokullara üvey evlat muamelesi yapmakta olduğunu kaydetti.

“Akademik yıl içinde eğitim devam ederken, terfi yapmanın sakıncalı olduğunu” söyleyerek terfileri Haziran ayı sonuna erteleyen Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun bu uygulama ile ilgili ne düşündüğünü merak ettiklerini kaydeden Elcil, eğitimin bir bütün olduğunu belirterek, ana ve ilkokullarda boş olan müdür ve müdür muavini kadrolarının derhal doldurulmasını talep etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KIB-TEK tasfiye mi edilecek? Protokolde ne var?14 Nisan 2022 Perşembe 14:33
  • Anastasiadis: Kıbrıs Türk tarafında sürekli bir uzlaşmazlık gözlemlenmesinden üzüntü duyuyorum14 Nisan 2022 Perşembe 12:18
  • Lefkoşa Türk Belediyesi Dereboyu’nda şenlik düzenleyecek14 Nisan 2022 Perşembe 12:06
  • Steinmeier'den bize resmi bir talep gelmedi14 Nisan 2022 Perşembe 11:29
  • Başbakan Faiz Sucuoğlu, bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşecek14 Nisan 2022 Perşembe 10:51
  • Kıbrıs Türk Sanayi Odası dün Almanya’nın Kıbrıs Büyükleçisi Anke Schlimm’i ziyaret etti14 Nisan 2022 Perşembe 10:47
  • Mobilya atölyesindeki buzdolabının aşırı ısınması sonucu bir yangın meydana geldi14 Nisan 2022 Perşembe 10:33
  • Gemikonağı’nda direksiyon hakimiyetini kaybedip elektrik panosu çarptı14 Nisan 2022 Perşembe 10:30
  • Girne'de operasyon14 Nisan 2022 Perşembe 10:27
  •  Cumhurbaşkanı Tatar, Harvard Üniversitesi’ni kazanan Benjamin Walter ve öğretmenlerini kabul etti.14 Nisan 2022 Perşembe 10:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti