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KTÖS: “Okullardaki eksiklikler 25 Ekim’e kadar giderilmezse eylemi gündeme getireceğiz”

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KTÖS Örgütlenme Sekreteri Akgün Kaçmaz, eğitim ve sağlıktaki ihtiyaçların bekletilemeyeceğini, bu alanlarla ilgili tasarrufa gidilemeyeceğini kaydederek, okullardaki eksiklikler 25 Ekim’e kadar giderilmezse eğitimde eylemi gündeme getireceklerini söyledi
KTÖS: “Okullardaki eksiklikler 25 Ekim’e kadar giderilmezse eylemi gündeme getireceğiz”

Kaçmaz, “Sendikamız sabır ve özveriyle okulların kadro ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması adına çalışıyor ama bu sabrın bir sonu var” dedi.

Öğrenciler arasında fırsat eşitsizliği yaratan koşullar ve eksikliklerle mücadele etmeye devam ettiklerini belirten Kaçmaz, gelmiş geçmiş hükümetlerin uygulamalarının,  artan nüfusun ve ağır işleyen bürokrasinin eğitimdeki sorunları çözümsüz hale getirdiğini savundu.

Akgün Kaçmaz, yazılı açıklaması özetle şöyle:

“Öğretmen eksiklikleri devam ediyor. Müdür ve müdür muavini ihtiyaçları var. Atamalar geç yapıldı, eğitim-öğretim bundan zarar gördü. Yeni atamalar geçtiğimiz haftalarda tamamlandı ancak artan öğrenci kayıtlarından ötürü yeni sorunlar ve ihtiyaçlar baş gösterdi. Eksik öğretmeni olan okulların bir bölümüne öğretmen verildi ancak bazı okullar halen eksik öğretmenle eğitim-öğretime devam ediyor.

Yeni kadro alımıyla ilgili süreç devam ediyor ancak talepler bir türlü karşılanamıyor. Gönyeli, Dikmen, Girne ile Mağusa merkez, Hamitköy ve Alsancak bölgelerinde okullar kapasitelerini aştı. Bu bölgelere yeni okul planlamalarının acilen yapılması, okullarda oryantasyon sınıfları, özel eğitim ve rehberlik servislerinin kurulması gerek.  Okulların deprem fizibilite analizlerinin tamamlanması ve okul güvenliğiyle ilgili somut adımlar atılmalı.”

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