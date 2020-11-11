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KTÖS, Okullardaki Öğretmen Eksikliğine Dikkat Çekti

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 Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), ilkokullardaki öğretmen eksikliklerinin halen devam ettiğine dikkat çekti.
KTÖS, Okullardaki Öğretmen Eksikliğine Dikkat Çekti

 Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), ilkokullardaki öğretmen eksikliklerinin halen devam ettiğine dikkat çekti.

Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu, Şht. Ertuğrul İlkokulu, 9 Eylül İlkokulu, Gönyeli İlkokulu, Alasya İlkokulu, Karakol İlkokulu, 23 Nisan İlkokulu ve Özgürlük İlkokulu’nda öğretmen eksikliği olduğunu açıkladı.

KTÖS, Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nda yaptığı basın açıklamasında okullardaki sorunlara işaret etti. KTÖS Basın ve Propaganda Sekreteri Uğur Erilen, Hamitköy İlkokulu’ndaki sınıf yetersiz olduğuna ve ana sınıfta 30 öğrenci olmasına rağmen,halen öğretmen verilmediğini belirtti. 

Yeni sınıf yapılması veya dernek binası olarak kullanılan eski okul binasının Eğitim Bakanlığı tarafından devralınarak, ana okula dönüştürülmesi için hiçbir çalışma yapılmadığını dile getiren Erilen, risk grubunda olan öğretmenlerin iki aydan beri, Eğitim Bakanlığı vasıtasıyla Sağlık Kurulu’na başvurmalarına rağmen cevap verilmediğini belirtti.

Hastalıklar sebebi ile risk taşıyan öğretmenlerin büyük bir tehlike altında okullarda göreve devam ettiklerini belirten Erilen, sendikanın bu sorumsuzluğun daha fazla devam etmesine izin vermeyeceğini, birilerinin koltuk kavgaları için eğitimi göz ardı etmesine eylemlerle yanıt vereceklerini kaydetti.

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