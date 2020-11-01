  • BIST 1.112
  • Altın 504,262
  • Dolar 8,3508
  • Euro 9,7324
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAPilli: 7 pozitif vakaya rastlandı, 9 kişi taburcu edildi

KTÖS: “Okullardaki vakaların nedeni okul dışı faaliyet ve taşımacılıktaki denetimsizlikler”

» »
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), okullarda Covid 19 vakası çıkmasının, okul dışı faaliyetler ve taşımacılıktaki denetimsizlikten dolayı olduğunu savundu.
KTÖS: “Okullardaki vakaların nedeni okul dışı faaliyet ve taşımacılıktaki denetimsizlikler”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), okullarda Covid 19 vakası çıkmasının, okul dışı faaliyetler ve taşımacılıktaki denetimsizlikten dolayı olduğunu savundu.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, yazılı açıklamasında,  “Bugün itibarı ile Bakanlığa bağlı okullarda 6 öğrenci ve 2 öğretmende Covid 19 görülmüştür. Temaslı otellerinde karantinada olan öğretmenlerimiz mevcuttur.  Okul dışı faaliyetler ve taşımacılıktaki denetimsizliklerden dolayı okullarda Covid 19 görülmüştür. Okul dışı faaliyetlere önlem alınmazsa bulaşın okullar içinde yayılması daha da kolay olacaktır” dedi.

ATILMASI GEREKEN ADIMLAR

Yeni tip koronavirüsü okullardan uzak tutmak için atılması gereken adımlar olduğunu kaydeden Maviş, “Buna göre, maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralları hayatın her yerinde uygulanmalı; okullara ek bütçe, ek malzeme ve ek kadro sağlanmalı; okul dışı faaliyetler ve taşımacılık denetlenmeli; ülkeye karantinalı giriş uygulaması devam etmeli; uzaktan eğitim için gerekli yatırımlar tamamlanmalı, eğitim ile ilgili kararlar ‘Eğitim Bilim Danışma Kurulu’ oluşturularak alınmalıdır” dedi. 

Devamı gereken uygulamaları da hatırlatan Maviş,  sanitasyon ve hijyen malzemesi katkısının Bakanlık tarafından kesintisiz devam etmesi, okullarda oluşturulan pandemi kurullarının okullardaki süreci rehber kitapçık eşliğinde yönetmesi, ailelerin pandemi kurullarına destek olması, risk grubundaki öğrenci ve öğretmenler ile ilgili somut karar üretilmesi, okullardaki random testlerin arttırılması, okul dışı faaliyetlerin (taşımacılık, dershane, etüt, kurs merkezi vb.) sınırlandırılması gerektiğini belirtti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu01 Kasım 2020 Pazar 13:06
  • Yeşilyurtta uyuşturucu ile yakalandılar!01 Kasım 2020 Pazar 13:05
  • Sucuoğlu 2. tur için 3 adayla mutabakata vardık...01 Kasım 2020 Pazar 10:16
  • Sucuoğlu, “Dışarıdan ithal ankatörlerle bir yere varılamayacağını gördük”01 Kasım 2020 Pazar 10:04
  • Taçoy 2. turda adaylıktan çekilebilir... Kararını salı günü verecek!01 Kasım 2020 Pazar 09:56
  • ACI PAZAR... Yüz yüz çarpıştılar, 1 ölü, 4 yaralı.. 25 yaşında hayatını kaybetti...01 Kasım 2020 Pazar 09:23
  • Murat Gezici UBP Kurultay anketinde %25 yanıldı... Yuları kimin elinde?01 Kasım 2020 Pazar 08:51
  • UBP'de ilk tur Kurultay'ın galibi Sucuoğlu, işte sonuçlar....01 Kasım 2020 Pazar 08:35
  • UBP Kurultayı.. İşte ilk 500 oyda adayların aldıkları oylar... Sucuoğlu %40'ın üzerinde....01 Kasım 2020 Pazar 00:30
  • UBP Kurultayı.. İşte ilk 300 oyda adayların aldıkları oylar...01 Kasım 2020 Pazar 00:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti