KTÖS: “Okullardaki vakaların nedeni okul dışı faaliyet ve taşımacılıktaki denetimsizlikler”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), okullarda Covid 19 vakası çıkmasının, okul dışı faaliyetler ve taşımacılıktaki denetimsizlikten dolayı olduğunu savundu.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), okullarda Covid 19 vakası çıkmasının, okul dışı faaliyetler ve taşımacılıktaki denetimsizlikten dolayı olduğunu savundu.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, yazılı açıklamasında, “Bugün itibarı ile Bakanlığa bağlı okullarda 6 öğrenci ve 2 öğretmende Covid 19 görülmüştür. Temaslı otellerinde karantinada olan öğretmenlerimiz mevcuttur. Okul dışı faaliyetler ve taşımacılıktaki denetimsizliklerden dolayı okullarda Covid 19 görülmüştür. Okul dışı faaliyetlere önlem alınmazsa bulaşın okullar içinde yayılması daha da kolay olacaktır” dedi.

ATILMASI GEREKEN ADIMLAR

Yeni tip koronavirüsü okullardan uzak tutmak için atılması gereken adımlar olduğunu kaydeden Maviş, “Buna göre, maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralları hayatın her yerinde uygulanmalı; okullara ek bütçe, ek malzeme ve ek kadro sağlanmalı; okul dışı faaliyetler ve taşımacılık denetlenmeli; ülkeye karantinalı giriş uygulaması devam etmeli; uzaktan eğitim için gerekli yatırımlar tamamlanmalı, eğitim ile ilgili kararlar ‘Eğitim Bilim Danışma Kurulu’ oluşturularak alınmalıdır” dedi.

Devamı gereken uygulamaları da hatırlatan Maviş, sanitasyon ve hijyen malzemesi katkısının Bakanlık tarafından kesintisiz devam etmesi, okullarda oluşturulan pandemi kurullarının okullardaki süreci rehber kitapçık eşliğinde yönetmesi, ailelerin pandemi kurullarına destek olması, risk grubundaki öğrenci ve öğretmenler ile ilgili somut karar üretilmesi, okullardaki random testlerin arttırılması, okul dışı faaliyetlerin (taşımacılık, dershane, etüt, kurs merkezi vb.) sınırlandırılması gerektiğini belirtti.