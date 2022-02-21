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KTÖS: Önce elektriğe zam konusunda uzlaştılar

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Açıklamada "Elektriğe zam demek, hayatın her noktasının daha da pahalılaşacağı anlamı taşımaktadır" denildi.
KTÖS: Önce elektriğe zam konusunda uzlaştılar

Elektriğe zam demek, hayatın her noktasının daha da pahalılaşacağı anlamı taşımaktadır.

Önce elektriğe zam konusunda uzlaşan, ardından hükümeti kurma noktasında anlaşan UBP-DP-YDP Koalisyonunu göreve başlamadan protesto ederiz.

Hükümet,  KIBTEK’e yatırım yapma, yenilebilir enerjiyi destekleme ve AKSA’yı kamulaştırma gibi alternatifleri göz ardı etmekte, zam seçeneğini kurtuluş görmektedir.

EL-SEN’in verilerine göre Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun sadece devlet ve devlete bağlı kurumlardan yaklaşık 900 milyon TL alacağı vardır. Devletin borcunu ödememesinin faturası vatandaşa kesilmiştir. KIBTEK’e bugüne kadar borcunu düzenli ödeyen vatandaş, yapılacak zam ile üç katı fatura ödeyecektir.

Hayatın her geçen gün pahalılaştığı adanın kuzeyinde, seçim bitti fakat geçim derdi daha da zorlaşacak. Ocak ayında gerek asgari ücrete, gerekse maaş ve ücretlere yansıyan hayat pahalılığı artışı, elektrik faturalarının üç katına çıkması ile ortadan kalkacak ve toplum olarak başladığımız noktadan da geriye düşeceğiz. Bununla birlikte aylık enflasyon oranın yükselmesi, dövizde dalgalanmanın etkisi ve dolaylı vergilerdeki artış sarsıntıyı şiddetlendirecektir.

Elektriğe zam demek, hayatın her noktasının daha da pahalılaşacağı anlamı taşımaktadır.

Elektriğe zam demek, üretim sektörlerini girdi maliyetlerinin yükselmesi ve gerçek anlamda durma noktasına gelmesi demektir.

Üretim sektörlerinde girdi maliyetlerinin yükselmesi demek, başta temel gıda olmak üzere birçok ürünün fiyatlarına artış olacak demektir.

Fiyatlara artış demek, marketten iki salatalık, bir domates, 30 liralık kıyma alır duruma düştüğümüz bu zamanda, toplumun daha da fakirleşmesi, alım gücünü kaybetmesi demektir.

Kamuda ve özelde çalışan emekçilerinin alım gücünü koruyabilmesi için alternatif önerilerimiz geçerliliğini korumaktadır. Stabil bir muhasebe birimi kullanılması, Hayat Pahalılığı ödeneğinin iki ayda bir ücretlere yansıtılması, Göç Yasası’ndan sonra göreve girenlere ek artış, en düşük kamu maaşının asgari ücrete endekslenmesi ve temel ihtiyaç ürünlerinin zamlanmaması çalışanları koruyabilecek ekonomik araçlardır.

Hükümet ortakları güvenoyu alma ihtiyacı bile duymadan zamlarla niyetini belli etti. Bunu cevabı sendikaların dayanışması ile meydanlarda verilecektir.

Saygılarımızla.

Burak Maviş

KTÖS Eğitim Sekreteri

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