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KTÖS online eğitim istiyor, KTOEÖS kararını bugün verecek

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KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil ve KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı sendikal platform eyleminde önemli açıklamalarda bulundu.
KTÖS online eğitim istiyor, KTOEÖS kararını bugün verecek

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil ve KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı sendikal platform eyleminde önemli açıklamalarda bulundu. KTÖS'ün oline eğitim kararı aldığı, KTOEÖS'ün ise bugün yönetim kurulunu toplayarak oline eğitime geçip geçmemekle ilgili karar alacağı bildirildi. 

Elcil: Online eğitime geçilmezse yüz yüze eğitim bitecek

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, bir özel okulun dün aldığı ani bir kararla online eğitime geçtiğine dikkat çekerek, eğitim bakanlığının okullar üzerinde etkisi olmadığını iddia etti.

Şener Elcil, bugün bir TV programında Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye bu konuda alınan herhangi bir karar olup olmadığının sorulduğunu ifade ederek, “Pilli, Ben bilmem eğitim bakanı bilir” dediğini anlattı.

Okullarda on line eğitime geçilmesi için girişim yapılacağını dile getiren Elcil, “Geçici bir süre online eğitime geçilmezse yüz yüze eğitim bitecek. Okullar açılamayacak. Okullarda denetim yok. Bulaşıcı Üst Kurul siyasi kararlar alıyor. Aldığı kararlar yasadışıdır. Bu nedenle okullar istediği gibi hareket ediyor” ifadelerini kullandı.

Elmalı: Eğitim vakalar ve temaslılardan dolayı kesintiye uğruyor

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı da açıklamasında geçen yıl yılbaşından sonra pozitif vakalarda artış olduğunu belirterek bu yıl da artış olmasının beklendiğini yetkililere ilettiklerini söyledi.

Ozan Elmalı, eğitimin vakalar ve temaslılardan dolayı kesintiye uğradığını bu nedenle online eğitime geçilmesini istediklerini kaydetti.

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