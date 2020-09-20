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KTÖS, özel eğitim okullarındaki grevini sürdürüyor

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"Risklerle iligli rapor hazırlandı, Komite yanıt vermedi"
KTÖS, özel eğitim okullarındaki grevini sürdürüyor

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) yazılı bir açıklama yaparak, açık olan özel gereksinimli bireylerin eğitim sürecinde birebir temas ve ilginin şart olduğunu ve son bir haftada yaptıkları gözlemler sonucunda maske takma, hijyen kuralları, sosyal mesafe ve taşımacılıkla ilgili riskler gözlemlediklerini duyurdu.

DETAY - BARIŞCAN ŞEKERCİ

Açıklamada, KTÖS tarafından gözlemlenen risklerle ilgili 32 maddelik rapor hazırlandığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'ne iletildiği belirtildi.

 

32 MADDELİK RAPOR

Açıklamada, söz konusu rapora ilişkin Üst Komite'den herhangi bir yanıt alamadıklarını ifade eden KTÖS yetkilileri, 'Eğitim ile ilgili kararların ‘Eğitim Bilim Danışma Kurulu’nun oluşturularak Üst Komite ile birlikte karar üretmesinin yasal zorunluluk olduğunu anımsattı.

 

GREV DEVAM EDECEK

Açıklama şöyle devam etti:
"Eğitim Bilim Danışma Kurulu oluşturulmayarak, rastgele kararlar üretilmesinin faturasının öğrencilere olumsuz yansımasının sorumluluğunu kim alacak? Sağlık Bakanı mı? Eğitim Bakanı mı? Üst kurul mu?"
Özel eğitim okullarında çocuğu olan velileri okula gondermemeye davet eden KTÖS, "tüm özel eğitim okullarında öğretmenlerimizin çocuklarımızı korumak için 21 Eylül Pazartesi gününden itibaren sabah 08:30-11:00 saatleri arasında uyarı grevinde olacaklarını" duyurdu.

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