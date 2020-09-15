KTÖS, özel okullarda uyarı grevi yapacak

KTÖS, “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun aldığı 9 Eylül 2020 tarihli 172 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan kararların 6.maddesinde, Covid-19 salgını nedeni ile eğitim kurumlarındaki faaliyetler durdurulurken, özel eğitim (rehabilitasyon) okulları bu kapsam dışında tutulduğunu anımsattı.

KTÖS’ten yapılan açıklamada, eğitimin temel bir insan hakkı olduğu gerçeğinden hareketle her bireye salgın döneminde önlemler alınarak eğitim hizmeti verilmesi gerektiği belirtilirken, “Özel çocukların eğitiminin kesintiye uğramasının doğru olmayacağının farkında olmamıza rağmen, vaka sayısının arttığı bir dönemde özel eğitim okullarına gelen öğrencilerle ilgili yeterli tedbirlerin alınmadığını gözlemlemekteyiz. Bu durum öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve okul çalışanlarının hayatlarını riske atma anlamı taşımaktadır. Bu çerçevede özel eğitim okullarındaki faaliyetlerin de vakalar azalıncaya kadar askıya alınmasını saygılarımızla bilgilerinize getiririz” ifadeleri yer aldı.

KTÖS, Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’na iletilen taleplere cevap gelmediğinden, yarın 08.00-09.20 saatleri arasında özel eğitim okullarında uyarı grevi gerçekleştirileceğini duyurdu.