  • BIST 1.115
  • Altın 469,886
  • Dolar 7,4722
  • Euro 8,8627
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKASağlık Bakanı Dr. Ali Pilli:2149 test, 14 pozitif vaka

KTÖS, özel okullarda uyarı grevi yapacak

» »
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), yarın 08.00-09.20 saatleri arasında özel eğitim okullarında uyarı grevi gerçekleştirileceğini duyurdu.
KTÖS, özel okullarda uyarı grevi yapacak

KTÖS, “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun aldığı 9 Eylül 2020 tarihli 172 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan kararların 6.maddesinde, Covid-19 salgını nedeni ile eğitim kurumlarındaki faaliyetler durdurulurken, özel eğitim (rehabilitasyon) okulları bu kapsam dışında tutulduğunu anımsattı.

KTÖS’ten yapılan açıklamada, eğitimin temel bir insan hakkı olduğu gerçeğinden hareketle her bireye salgın döneminde önlemler alınarak eğitim hizmeti verilmesi gerektiği belirtilirken, “Özel çocukların eğitiminin kesintiye uğramasının doğru olmayacağının farkında olmamıza rağmen, vaka sayısının arttığı bir dönemde özel eğitim okullarına gelen öğrencilerle ilgili yeterli tedbirlerin alınmadığını gözlemlemekteyiz. Bu durum öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve okul çalışanlarının hayatlarını riske atma anlamı taşımaktadır.  Bu çerçevede özel eğitim okullarındaki faaliyetlerin de vakalar azalıncaya kadar askıya alınmasını saygılarımızla bilgilerinize getiririz” ifadeleri yer aldı.

KTÖS, Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’na iletilen taleplere cevap gelmediğinden, yarın 08.00-09.20 saatleri arasında özel eğitim okullarında uyarı grevi gerçekleştirileceğini duyurdu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Detay WhatsApp ve VİBER hattı devrede...15 Eylül 2020 Salı 14:38
  • Doktor Şebnem Benar o akşam hastanede neler yaşandığınıı anlattı15 Eylül 2020 Salı 13:20
  • Lemar'da Covid-19 Pozitif vaka açıklaması15 Eylül 2020 Salı 12:56
  • Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı Halka Seslendi15 Eylül 2020 Salı 12:24
  • Tözün Tunalı: “Liglerin 1 Yıl Ertelenmesi Hata Olur15 Eylül 2020 Salı 12:11
  • KTAMS Geçici İşçi İstihdamlarının İptali İçin Dava Dosyaladı15 Eylül 2020 Salı 11:56
  • İskele'de Polis memurları covid-19 testleri negatif15 Eylül 2020 Salı 11:37
  • Lefkoşa Merkez Lions Kulübü’nden Karşıyaka Merkez İlkokulu İle Lapta Belediyesi’ne Bağış15 Eylül 2020 Salı 11:30
  • Ava Kapalı Bölgede Avlanan Şahıs Hakkında Yasal İşlem15 Eylül 2020 Salı 10:51
  • Kaner: “Kuzey Kıbrıs’ta dumansız ada vizyonumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz”15 Eylül 2020 Salı 10:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti