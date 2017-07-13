KTÖS: Özgürgün toplumla alay ediyor

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün “vilayet olmayacağız” açıklamalarını eleştirdi.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, konuyla ilgili açıklamasında, adanın kuzeyinin Türkiye’nin bir vilayeti durumunda olduğunu söyleyerek, “Türkiye makamlarının izniyle ve onlardan talimat alarak adamızın kuzeyini koloni yapmak için her gün yeni kararlar alanlar vilayet olmayacağız diyerek toplumla alay ediyor” iddiasında bulundu.

Elcil, sistematik bir şekilde aktarılan nüfus ve dağıtılan vatandaşlıklarla Kıbrıslı Türklerin azınlığına düşürüldüğünü ve siyasi iradesinin gasp edildiğini ileri sürdü.

Ülkeyi yönettiğini söyleyenlerin adanın kuzeyindeki nüfusu dahi bilmediğini iddia eden Elcil, “Yığılan nüfus nedeniyle eğitim ve sağlığın planlanamaması, trafiğin kaosa dönüşmesi, sosyal yaşamın felç olması ve kaynakların yetersizliği hep bu gerçeği ifade ediyor” dedi.

Elcil, Türkiye’de kapatılan kumarhane ve gece kulüplerinin taşınmasıyla adanın kuzeyinin kara para aklama yeri haline getirildiğini savundu.

Başbakan Hüseyin Özgürgün’e de eleştirilerde bulunan Elcil, “Türkiye’nin gözünde memur” olan yöneticilerin “bir desteban kadar” yetkisi olmadığını iddia etti.