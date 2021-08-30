KTÖS, PCR Testlerinin Ücretli Olması Konusunda Uyardı

İşte açıklama:

Okullarımızın sağlıklı ve güvenli yerler haline getirme arzusu ve yüz yüze eğitimi sürdürülebilir kılma çabası devlet eliyle sekteye uğrayacaktır.

Hükümetin sorumluluğu tamamen okullara ve vatandaşlara yıkmaya çalıştığını üzülerek gözlemlemekteyiz.

Aşılama ve ücretsiz PCR/Hızlı testlere erişim toplum sağlığı açısından elzem uygulamalar arasındadır.

UYARIYORUZ: ÖĞRENCİLERİN SAĞLIĞINI VE GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATACAKSINIZ

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası olarak okulların, pandemi koşulları esasına göre hazırlanarak sürdürülebilir eğitim verecek şekilde açılması kararlılığındayız.

KT Tabipler Birliği ve KTOEÖS ile birlikte Covid-19 salgının devam ettiği dönemde, okulların sağlıklı ve güvenli bir şekilde açılabilmesi için gerekli önlemler konusunda hazırladığımız Sürdürülebilir Yüz Yüze Eğitim Kılavuzunu yetkili tüm taraflar ile paylaştığımızı bir kez daha hatırlatırız.

DSÖ ve KTTB’nin ortaya koyduğu bilimsel görüşler okul, sınıf ve taşımacılık esnasında sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarının etkili uygulanması yönündedir. Aşılama ve ücretsiz PCR/Hızlı testlere erişim toplum sağlığı açısından elzem uygulamalar arasındadır. Sigortasını, ihtiyat sandığını ve kamudaki yatırımlarını bir fiil yapan vatandaşların pcr/hızlı test hizmetinden ücretsiz yararlanması gerekmektedir.

Kumarhane turizmi dahil birçok sektörde bugüne kadar ücretsiz verilen hizmetlerin, okulların açıldığı dönemde ücretli yapılmak istenmesi, bu ülkede hükümetin eğitime verdiği değeri göstermektedir. Geçim derdinde olan vatandaşlarımız alım gücünü etkileyecek bu karar, test yapılmamasını da teşvik edecektir. PCR ve hızlı testleri ücretli hale getirerek kayda değer ekonomik bir önlem alınmadığı gibi, 53bin öğrencinin, öğretmenler ve aileler ile birlikte sağlık ve güvenliği tehlikeye atılacaktır.

Bu gerçeklerden hareketle, Sağlık Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı’nın zorunlu önlemleri almaktan, etkin denetimi sağlamaktan ve yüksek riskli aktiviteleri kısıtlamaktan kaçındığını, tamamen okullara ve vatandaşlara yıkmaya çalıştığını üzülerek gözlemlemekteyiz.

Ülke kodlarında koyu kırmızı olduğumuz gerçeğinden hareketle, vakaların çoğaldığı ve hayatını kaybedenlerin artarak devam ettiği bugünlerde, okullarımızın sağlıklı ve güvenli yerler haline getirme arzusu ve yüz yüze eğitimi sürdürülebilir kılma çabası devlet eliyle sekteye uğrayacaktır.

Öğretmenler olarak görevimizin başında olacağımızı hatırlatır; bu koşullarda tüm sorumluluğunun tamamen hükümete ait olduğunu vurgularız.