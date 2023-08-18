KTÖS: Pile’de yaşanan olaylar, Dipkarpaz’da yaşanan olaylardan ayrı düşünülemez

Kıbrıs Türk makamlarının çözüm müzakerelerine geri dönme ihtimalini baltalamaya dönük bu siyaset, Ertuğruloğlu’nun bir ürünüdür.

İşte açıklama;

Pile’de yaşanan olaylar, Dipkarpaz’da yaşanan olaylardan ayrı düşünülemez. Kültürel miras ve inanç özgürlüğü ile başlatılan gerginlik politikası, bugün ara bölgede şiddete dönüşmüş ve BM askerlerine saldırı noktasına ulaşmıştır.

Kıbrıs Türk makamlarının çözüm müzakerelerine geri dönme ihtimalini baltalamaya dönük bu siyaset, Ertuğruloğlu’nun bir ürünüdür. Gerginliğin ekonomik, siyasi ve diplomatik sonuçlarını düşünmeden, şiddet kültürüne dönüşen bu davranış toplumsal hoşgörümüz adına utanç vericidir.

Kıbrıs Türk Toplumu, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin eşit kurucu ortağı olarak uluslararası meşruiyeti olan bir toplumdur. Birleşmiş Milletlerin de uluslararası konumu bellidir ve buna saygı gösterilmesi zaruridir.

Acilen bir arabulucu aracılığı ile gerginlik siyasetinin bitirilmesi, toplumsal barış adına önemlidir. Şiddetin asla bir çözüm yolu olmadığını ve her türlü çatışmanın çözüm yerinin masa olacağını hatırlatır, tüm tarafları da müzakereleri yeniden başlatmak için adım atmaya çağırırız.

Burak Maviş

KTÖS Genel Sekreteri