KTÖS, POED’i ziyaret etti

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Yürütme Kurulu ile Güney Kıbrıs İlkokul Öğretmenleri Sendikası Yönetim Kurulu üyeleri ortak toplantıda bir araya geldi.

KTÖS’ten yapılan yazılı açıklamaya göçe, Kıbrıs’ın her iki kesiminde yer alan okullardaki var olan durumun ve ayrıca pandemi döneminde eğitimde yaşanan sorunların ve bu sorunlarla nasıl baş edildiğinin konuşulduğu toplantıda, okulların, eğitimcilerin ve öğrencilerin nasıl daha iyi koşullarda çalışmalarını sürdürebileceği üzerine fikir alışverişleri yapıldı ve alternatif öneriler ortaya konuldu.

Toplumsal gelişimin ve ilerlemenin en önemli aracı olan eğitimin, iki toplumun yakınlaşması ve aynı coğrafya üzerinde bir arada barış içinde yaşayabilmesi için çok önemli bir misyona sahip olduğunun vurgulandığı toplantıda, her iki sendika da bu misyonun bilinciyle iki toplumdaki eğitimcilere destek verilmesi gerekliliğini ifade etti.

Uzun yıllardır yakın iş birliği ve dayanışma içinde olan KTÖS ve POED, mesleki gelişim ve barış kültürünü geliştirme hedefiyle, öğretmenlere yönelik iki toplumlu atölye çalışmalarının, okul ziyaretlerinin, seminerlerin ve farklı temalar altında ortak aktivitelerin yer alacağı bir dizi etkinliğin planlanması ve gerçekleştirilmesi için de çalışmalarını başlattı.