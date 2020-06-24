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KTÖS: ''Polis ve savcılığın sessiz kalmasında aynen Afrika Gazetesi’ne yapılan linç girişiminde olduğu gibi TC Elçiliği mi devre

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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Ercan Havaalanı’ndan ülkeye hükümetin bilgisi dahilinde gelen kişilerle ilgili cevaplanması gereken sorular olduğunu belirtti.
KTÖS: ''Polis ve savcılığın sessiz kalmasında aynen Afrika Gazetesi’ne yapılan linç girişiminde olduğu gibi TC Elçiliği mi devre

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil yaptığı yazılı açıklamada, gizlendiğini savunduğu polis raporunun meclis kürsüsünden açıklanması ile birlikte, “hükümetin bilgisi dahilinde mafya ilişkilerin yürütüldüğünün açığa çıktığını” iddia etti.

Elcil, “Toplumu seçim ve temiz siyaset yalanları ile uyuturken, Ercan Havaalanı’ndan ülkeye hükümetin bilgisi dahilinde ve polis nezaretinde kimlerin ne amaçla geldiği hala daha saklanmaktadır. Bu da yetmezmiş gibi kaldıkları oteldeki görüntü kayıtları silinmektedir” dedi.

Burada sorulması gereken sorular ve ortada yanıtlanması beklenen iddialar  olduğunu belirten Elcil soru ve iddialarını şöyle sıraladı:

“UBP-HP Hükümeti’nin bilgisi dahilinde Ercan Havaalanı’ndan girenlerin 18 kişi olduğu doğru mu?  Havaalanı’ndan girenlerin bavullar dolusu para ile ülkeye geldikleri doğru mu? Bu gelen kişilerin ülkedeki bir otelin satışı ile ilgili pazarlık yaptıkları doğru mu? Bu pazarlıklarda hangi siyasetçiler aracı oldu? Silinen görüntü kayıtlarında bu pazarlıklara katılan siyasetçilerin olduğu doğru mu?  Turizm ve Çevre Bakanı’nın suçlu görülerek görevden alınması yeterli değildir. Bu konuda polis ve savcılık neden hala daha sessiz kalmaktadır? Polis ve savcılığın sessiz kalmasında aynen Afrika Gazetesi’ne yapılan linç girişiminde olduğu gibi TC Elçiliği mi devrededir?”

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