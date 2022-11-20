KTÖS: Sağlıklı ve Sürdürülebilir Eğitim Çocukların En Temel İnsan Haklarındandır!

İŞTE AÇIKLAMA;

Eğitim Bakanlığı’nın, eğitim hizmetlilerinin aylardır yaptığı haklı eylemlere cevap vermeyip, uzlaşı sağlanamamasını endişe ile izlemekteyiz. Okullarımızda sınıf ortamı, genel kullanım alanları, tuvaletler ile lavabolar, bakım ve temizlikten yoksundur. Öğrenciler ve öğretmenlerimiz dizanteri, tifo, hepatit A ve benzeri yaygın görülen viral ishaller ile COVID-19, İnfluenza (ör domuz gribi) ve RSV gibi virüslere karşı savunmasız bırakılmıştır. İlköğretimdeki 44 okulumuzda 11604 öğrenci, 879 öğretmen, 83 okul yöneticisi, eğitim hizmetlileri ve kantincilerimizin sağlığı ile ilgili endişe duyuyoruz.

Tüm okul aile birlikleri ve ailelere çağrımızdır:

Değerli veliler,

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği “Okullarımızın sağlıklı ve sürdürülebilir eğitim-öğretim şartlarından giderek uzaklaştığını belirterek, bu süreçte okulların, yeni salgınların merkezi konumuna gelebileceği konusundaki endişelerini basın yolu ile dile getirdi. Bu anlamda okul aile birliklerini, okul velilerini, çocuklarımızın sağlığı ve sürdürülebilir eğitim ortamı için harekete geçmeye çağırırız.

Bu gerçekler ışığında KTÖS olarak, Sağlık Bakanlığı’nı bir an önce okulların sağlık koşullarını denetleme görevini yerine getirmeye çağırır, Milli Eğitim Bakanlığı’na da, çocukların sağlıklı bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri için gerekli uzlaşı adımlarını ivedi bir şekilde atması gerektiğini hatırlatırız.

Basın açıklamasının tamamı ve diğer belgeler ektedir.