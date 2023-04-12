  • BIST 5.163,42
  • Altın 1247.6
  • Dolar 19.3098
  • Euro 21.104
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAMaraş'ta Deprem

KTÖS: Sendikalar Kıbrıs Türk toplumunun var oluşunun temelini oluşturmaktadır

» »
KTÖS: Sendikalar Kıbrıs Türk toplumunun var oluşunun temelini oluşturmaktadır
KTÖS: Sendikalar Kıbrıs Türk toplumunun var oluşunun temelini oluşturmaktadır

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), sendikaların, Kıbrıs Türk toplumunun var oluşunun temelini oluşturduğuna vurgu yaptı.

KTÖS Genel Başkanı Mustafa Baybora “Sendikalar Cumhuriyeti” başlıklı yazılı açıklamasında, “1983 yılından önce de sendikalar vardı” dedi.

Kıbrıs Türk toplumunun, tarihindeki en ağır ekonomik ve siyasi buhran dönemini yaşadığını ifade eden Baybora, “siyasi istikrarsızlık ve siyasete yapılan müdahalelere” değindi.

Sendikaların, Kıbrıs Türk toplumunun var oluş mücadelesindeki yerinin İngiliz sömürge dönemindeki 1950’li yıllarından itibaren başladığını ifade eden Baybora, şöyle devam etti:

“O yıllarda başlayan var oluş mücadelesi bugünkü var oluş mücadelemize yol göstermektedir. Sendikacılar, canlarıyla, mallarıyla ve ülkeyi terk etmek zorunda kaldıkları dönemlerden geçerek bugüne kadar mücadele etmeye devam etmişler. Kıbrıs Türk toplumunun iradesine ve kimliğine karşı yapılan söylemler karşısında sendikaların öncülüğünde 2011 yılında tarihin en büyük iki kitlesel eylemi gerçekleştirilmiştir. Yakın tarihimizde Kıbrıs Türk yargısına yapılan müdahale ve söylemler karşısında yine sendikalar en ön saflarda Barolar Birliği ile birlikte yargı bağımsızlığı için mücadele etmiştir ve etmeye devam edecektir. Bu ülke hepimizindir.

Köylüsü, işçisi, çiftçisi, hayvancısı, esnafı, memuru, öğretmeni, doktoru, yargı mensupları, kısacası toplumun büyük kesimi yaratılan bu düzende yok oluş tehlikesiyle karşı karşıyadır. Birlikte mücadele etmek dışında herhangi bir seçeneğimiz yoktur. Yeter ki konfor alanlarımızı terk etmeyi göze alabilelim. Kurtulmak yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz.”

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çağlayan Cesurer: Çözümün kaynağı olmak için yapılabilecek ne varsa yapmaya hazırız12 Nisan 2023 Çarşamba 13:29
  • Müstahdem Tarafından Hırsızlık12 Nisan 2023 Çarşamba 13:05
  • 2 Farklı Bölgede Yangın Çıktı12 Nisan 2023 Çarşamba 13:01
  • Alayköy'de Hırsızlık12 Nisan 2023 Çarşamba 12:57
  • Telekomünikasyon Dairesi’nden duyuru: Şubat sonuna kadar olan borçlar yarın kapatılmalı12 Nisan 2023 Çarşamba 09:36
  • Berova: Maaş kesintisi kişinin kendi isteği doğrultusunda olacak12 Nisan 2023 Çarşamba 08:50
  • Arıklı: Bu devletin adı KKTC mi, Sendikalar Cumhuriyeti mi?12 Nisan 2023 Çarşamba 07:40
  • Hasipoğlu, yeni UBP Tüzüğünün detaylarını açıkladı11 Nisan 2023 Salı 20:18
  • Cesurer: Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile toplantı gerçekleştirdik11 Nisan 2023 Salı 20:11
  • Üstel, Ticaret Odası’nı kabul etti11 Nisan 2023 Salı 19:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti