KTÖS: Sendikalar Kıbrıs Türk toplumunun var oluşunun temelini oluşturmaktadır

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), sendikaların, Kıbrıs Türk toplumunun var oluşunun temelini oluşturduğuna vurgu yaptı.

KTÖS Genel Başkanı Mustafa Baybora “Sendikalar Cumhuriyeti” başlıklı yazılı açıklamasında, “1983 yılından önce de sendikalar vardı” dedi.

Kıbrıs Türk toplumunun, tarihindeki en ağır ekonomik ve siyasi buhran dönemini yaşadığını ifade eden Baybora, “siyasi istikrarsızlık ve siyasete yapılan müdahalelere” değindi.

Sendikaların, Kıbrıs Türk toplumunun var oluş mücadelesindeki yerinin İngiliz sömürge dönemindeki 1950’li yıllarından itibaren başladığını ifade eden Baybora, şöyle devam etti:

“O yıllarda başlayan var oluş mücadelesi bugünkü var oluş mücadelemize yol göstermektedir. Sendikacılar, canlarıyla, mallarıyla ve ülkeyi terk etmek zorunda kaldıkları dönemlerden geçerek bugüne kadar mücadele etmeye devam etmişler. Kıbrıs Türk toplumunun iradesine ve kimliğine karşı yapılan söylemler karşısında sendikaların öncülüğünde 2011 yılında tarihin en büyük iki kitlesel eylemi gerçekleştirilmiştir. Yakın tarihimizde Kıbrıs Türk yargısına yapılan müdahale ve söylemler karşısında yine sendikalar en ön saflarda Barolar Birliği ile birlikte yargı bağımsızlığı için mücadele etmiştir ve etmeye devam edecektir. Bu ülke hepimizindir.

Köylüsü, işçisi, çiftçisi, hayvancısı, esnafı, memuru, öğretmeni, doktoru, yargı mensupları, kısacası toplumun büyük kesimi yaratılan bu düzende yok oluş tehlikesiyle karşı karşıyadır. Birlikte mücadele etmek dışında herhangi bir seçeneğimiz yoktur. Yeter ki konfor alanlarımızı terk etmeyi göze alabilelim. Kurtulmak yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz.”