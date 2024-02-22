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KTÖS Sert çıktı! KHK’nın tavrı hukuk dışı

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"Kamu Hizmeti Komisyonu, kamudaki bozuk düzeni bir dava ile çözmeye çalışmış ve sendika düşmanlığına varacak bir şekilde sonuçlandırmıştır."
KTÖS Sert çıktı! KHK’nın tavrı hukuk dışı

KHK, bir yönetim kurulu üyemizi işlemediğine inandığımız ve Öğretmenler Yasasında açıkça düzenlenmeyen suçlardan ötürü 4.5 yıl öğretmenlik görevinden uzaklaştırıp, 18 yıl için de kademe ilerlemesini durdurmuştur.

 

KHK, bazı tanıkları avukatımızdan gizli dinleyip soru dahi sormasını engellemiştir.

Anayasa tarafından bağımsız olması gerektiği düzenlenen KHK’nın bu tavrı hukuk dışıdır.

Daha ceza davası tamamlanmadan alelacele, sırf sendika ve öğretmenin itibarının düşürülmesi için maksatlı bir dava dinlenmiştir. Meslektaşımız benzeri görülmemiş şekilde ceza davası tamamlanmadan KHK nezdinde usulsüzce yargılanarak cezaya çarptırılmıştır. Bu minvalde verilen karara karşı mahkemeye derhal başvuru yapılacaktır.

Üyemiz ne kamuyu zarara uğratmış, ne de başka bir suç işlemiştir. Üyemizin kendi maksatları için düzenlediği müsvedde bir belgenin kendi katkısı olmadan Eğitim Bakanlığına gönderilmesi sonucu ceza almasını kabul etmiyoruz.

Adaletin yerine gelmesi için her türlü hukuki ve sendikal mücadeleyi vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

 

 

Saygılarımızla.

Burak Maviş

KTÖS Genel Sekreteri

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