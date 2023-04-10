KTÖS, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu'nda greve gidecek

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), bugün 09.00-12.00 saatleri arasında Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN) eylemine destek vermek amacıyla 09.00-12.00 saatleri arasında Şht. Doğan Ahmet İlkokulu’nda grev yapacak.

KTÖS Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener tarafından yapılan yazılı açıklamada, KTÖS’ün kurulduğu günden beri, toplumsal mücadelenin her alanında yer aldığı ve Kıbrıslı Türklerin toplumsal varoluşu için mücadele ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Sendikal Platform toplantısında alınan karar doğrultusunda bugün EL-SEN’e destek vermek amacıyla 09.00-12.00 saatleri arasında Şht. Doğan Ahmet İlkokulu’nda grev yapılacağı aktarıldı.

“Halkın iradesini, kurumlarını ve geleceğini hiçe sayan UBP-DP-YDP hükümeti, 10 Nisan Pazartesi günü saat bir kez daha malum yasayı Meclis’ten geçirmeyi ve toplumsal geleceğimizi ipotek etmeyi deneyecektir” denilerek, halka eylemlere destek vermeleri çağrısı yapıldı.