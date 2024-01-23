KTÖS Sordu:.. "Siyasiler ve bürokratlar soruşturmadan muaf mıdır?"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın malvarlığındaki artış ve servet artışının kaynağı olarak gösterilen 3 milyon dolar ciro ile 10 milyon sterlinlik şirketlerin yasal olarak beyan edilmesi ve vergi verip vermediği konusundan haber var mı?