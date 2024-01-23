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KTÖS Sordu:.. "Siyasiler ve bürokratlar soruşturmadan muaf mıdır?"

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KTÖS Sordu:.. "Siyasiler ve bürokratlar soruşturmadan muaf mıdır?"
KTÖS Sordu:.. "Siyasiler ve bürokratlar soruşturmadan muaf mıdır?"

KTÖS Sordu:.. "Siyasiler ve bürokratlar soruşturmadan muaf mıdır?"

Basın Açıklaması

Tüm ilgili makamlara bir takım sorular:

  1. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın malvarlığındaki artış ve servet artışının kaynağı olarak gösterilen 3 milyon dolar ciro ile 10 milyon sterlinlik şirketlerin yasal olarak beyan edilmesi ve vergi verip vermediği konusundan haber var mı?

 

  1.  İş insanı Redif Nurel'in Kalkınma Bankası'ndan bir kredi talebi sırasında Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu ve Milletvekili Hasan Tosunoğlu tarafından kendisinden 2,5 milyon TL rüşvet istediği iddiasından bir haber var mı?

 

  1. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ilgili ortaya atılan 50 milyon dolarlık rüşvete aracılık iddiasıyla ilgili bir haber var mı?

 

  1.  Hukuka ve kamu yararına aykırı bir şekilde T&T Havalimanı Şirketi’ne yapılan 59 milyon Euro ödemeyle ilgili bir haber var mı?

 

  1. KIB-TEK'in akaryakıt alımlarında yaşanan 6.7 milyon dolarlık şaibelerden bir haber var mı?

 

  1. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı İzin Kurulu'nun belli sayıda turistik T, kiralık araç ve taksi iznini torpil mekanizmasına göre verdiği iddiaları ve sonrasında bu izinlerin iptal gerekçesiyle ilgili bir haber var mı?

 

En önemli soru ise, Kıbrıs'ın kuzeyinde kurulan alt yönetimde siyasiler ve bürokratlar soruşturmadan muaf mıdır?

 

 

Saygılarımızla

 

 

 

 

 

 

Burak Maviş

KTÖS Genel Sekreteri

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