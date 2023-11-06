KTÖS, Spor Şurası için yapılan öğretmen seçimini “antidemokratik ve etik dışı” olmakla eleştirdi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Gençlik ve Spor Dairesi tarafından düzenlenecek Spor Şurası’na katılacak öğretmenlerin “antidemokratik ve etik dışı” şekilde seçildiğini öne sürdü.

KTÖS Başkanı Mustafa Baybora, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı’nın; İlköğretim Dairesi vasıtasıyla belirlenen kriterlere uyan beş öğretmene Spor Şurası’na katılmak üzere başvuruda bulunması çağrısı yaptığını ve yeterli sayıda öğretmenin katılmak üzere başvuru yaptığını kaydederek, buna rağmen Bakanlık Müsteşarı’nın başvuru yapan öğretmenleri göz ardı ettiğini ve keyfi olarak öğretmen seçtiğini ileri sürdü.

Baybora, yapılan seçimle ilgili bilgi talep ettiklerinde ise “Yetki bendedir, duyuru yayınlanırken bana mı sordular?” cevabı aldıklarını söyleyerek, bunun Bakanlığın daire müdürüne, yani kendi yönetimine bile duyduğu saygısızlığın göstergesi olduğunu savundu.

“Eğitim Bakanlığı’nın yasa ve tüzük tanımaz halini, despot uygulamalarını daha ileriye taşıyarak, gönderilen Bakanlık duyurularına bile uymadığını” iddia eden Baybora, şunları kaydetti:

“Antidemokratik, yasa ve kural tanımaz, öğretmeni ayrıştırıcı, ben yaparım olur zihniyetine öğretmenin ve eğitimin tek bir gün daha tahammülü kalmamıştır. Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun ülke eğitimine verebileceği herhangi bir şey yoktur.”