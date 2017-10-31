KTÖS: “Stabil para birimine geçilmeli”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), ülkedeki mal, hizmet, alım ve satımının tamamının döviz cinsinden fiyatlandırıldığını, bunun karşısında Türk Lirası kullanmanın mantığı olmadığını belirtti.

KTÖS Mali Sekreteri Mustafa Baybora yazılı açıklamasında, Türk Lirası kullanan toplumun gün geçtikçe fakirleştiğini ve halkın siyasi partilerden bu sorunun çözümüyle ilgili cevap beklediğini kaydederek, “Stabil para birimine geçilmesini” istedi.

KTÖS’ün bu konuda uzun zamandır görüş bildirdiğini de anımsatan Mustafa Baybora, “Açıklamalarımız güncelliğini koruyor, haklılığımızı gösteriyor” dedi.

Hükümetin ekonomi konusundaki açıklamalarını da eleştiren Baybora, “Halkla alay edercesine ekonominin uçtuğundan bahsediyorlar. Bu açıklamalar vatandaşlarımıza hakarettir” görüşünü paylaştı

Baybora, “Seçimlerin konuşulduğu bu günlerde, toplumun büyük kısmı Türk Lirası kullanmaktan dolayı fakirleşmeye devam ediyor, siyasi partilerden sorunun çözümüyle ilgili cevap bekliyor” ifadelerini kullandı.