KTÖS, Teknecik Santrali İçin İhalesiz Yakıt Alımını Eleştirdi

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’ya eleştiriler yöneltilerek yakıtın menşeinin açıklanması talep edildi ve “Yakıtın kaynağı Suriye midir? sorusu yöneltildi.

“Elden alım, komisyon ve rüşvete kapı açan bir uygulamadır” denilen açıklamada, “İhalelerin iptal edilmesi ve petrol fiyatlarının artmasının yarattığı zarar, yine halkın sırtına yüklenmiştir. Binlerce dolarlık zarar ve elektriksiz kalmanın getirdiği sonuç, bir kurumun menfaat uğruna ne kadar kötü yönetildiğinin açık bir örneğidir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca El-Sen’e ve 25 Ağustos’ta yapılacak eyleme destek beyan edildi.