  • BIST 1.403,400
  • Altın 508,13
  • Dolar 8,8780
  • Euro 10,2700
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAHaftalık Hava Tahmininde Yağmur Yok, Sis Var

KTÖS: “Temaslı Veya Pozitif Olup Hastalığı Semptomsuz Geçiren Sınıf Öğretmenleri Derslerini Onlıne Yapacak”

» »
KTÖS: “Temaslı Veya Pozitif Olup Hastalığı Semptomsuz Geçiren Sınıf Öğretmenleri Derslerini Onlıne Yapacak”
KTÖS: “Temaslı Veya Pozitif Olup Hastalığı Semptomsuz Geçiren Sınıf Öğretmenleri Derslerini Onlıne Yapacak”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, pandemi nedeniyle temaslı veya pozitif olup, hastalığı semptomsuz geçiren sınıf öğretmenlerinin, derslerini online yapacaklarını açıkladı. Elcil, bu sınıflarda çocuğu olan velilerin, kaos yaşanmaması için çocuklarını okula göndermemelerini istedi.

Elcil yaptığı yazılı açıklamada, okulların açılmasının üzerinden bir aylık bir süre geçmesine rağmen, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın sorumluluktan kaçan tutumu yüzünden pandemi kaynaklı sorunların devam ettiğini savundu.

Eksik olan müdür, müdür muavini atamalarının yapılmadığını ve okullarda öğretmen eksikliklerinin devam ettiğini ifade eden Elcil, “Covid-19 salgını ile ilgili ortaya çıkan sorunları çözmekten aciz bir Eğitim Bakanlığı ile karşı karşıyayız” iddiasında bulundu.

Eğitim Bakanlığı’nın, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun yayımladığı kararları bir genelgeye dönüştürüp okullara duyurmaktan kaçtığını öne süren Şener Elcil, bakanlığın, öğretmen ve okul yöneticilerini, veli ile karşı karşıya getirdiğini savundu.

Bakanlığın, okullarda PCR ve antijen test zorunluluğu getiren Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun kararının nasıl uygulanacağı ile ilgili genelge yayınlamaktan “aciz” olduğunu ileri süren Elcil, okullarda yaşanan sorunlara da seyirci kalındığını savundu.

Şener Elcil, “Devlet okullarını, çalışanlarını ve öğrencileri sahipsiz bırakan Eğitim Bakanlığı’nın bu tutumunu protesto ederiz” dedi.

Pandemi nedeniyle temaslı veya pozitif olup, hastalığı semptomsuz geçiren sınıf öğretmenlerinin, bulundukları okullarda eğitimin verimi açısından, sınıflardaki öğrencilerin derslerini online yapacaklarını duyuran Elcil, bu sınıflarda çocuğu olan velilerin, kaos yaşanmaması için çocuklarını okula göndermemelerini istedi.

Bu uygulamanın, Tabipler Birliği ile sendikanın hazırladığı kılavuzda belirtilen kurallara göre yapılacağını kaydeden Elcil, sendikanın aldığı karara uyulmasının toplum sağlığını da, eğitimi de koruyacağını belirtti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar: “Önemli ve Büyük Bir Adım Atıldı…Memnuniyet Duyuyorum”08 Ekim 2021 Cuma 15:27
  • Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de Temaslarda Bulunan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nden Bir Heyeti Kabul Etti08 Ekim 2021 Cuma 15:22
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Anamur TSO Başkanı Feridun Torunoğlu ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti08 Ekim 2021 Cuma 15:19
  • İngiliz Okulu’nda grev sonlandı08 Ekim 2021 Cuma 14:35
  • 29 Eylül 2005’te ölü bulunan 26 yaşındaki Rum RMMO askeri için soruşturma08 Ekim 2021 Cuma 14:34
  • "OKullarda Covid19 salgını ile ilgili ortaya çıkan sorunları çözmekten aciz bir Eğitim Bakanlığı ile karşı karşıyayız"08 Ekim 2021 Cuma 14:28
  • KTAMS, mahkemelerdeki tebliğ ve icra memurluğu eksikliğine dikkat çekti08 Ekim 2021 Cuma 14:06
  • MEB okullardaki pozitif vaka sayılarını açıkladı08 Ekim 2021 Cuma 13:23
  • Gazeteciler Birliği, Barolar Birliği’ni ziyaret etti08 Ekim 2021 Cuma 12:31
  • Erhürman: Bunu herkes içselleştirmek zorundadır08 Ekim 2021 Cuma 12:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti