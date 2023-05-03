KTÖS tüm ilkokul, anaokulu ve özel eğitim okullarında genel greve gidiyor

KTÖS yarın saat 09:00 itibariyle tüm ilkokul, anaokulu ve özel eğitim okullarında genel greve gidiyor.

Açıklama şöyle:

UBP-DP-YDP hükümeti ve Eğitim Bakanı neyin peşinde?

Okullarımızın ivedi olarak deprem dayanıklılık ileri tetkiklerine, bu bağlamda güçlendirilmeye ve yeni okullara ihtiyacımız varken,

Okullarımızın neredeyse tamamı tadilat ve bakıma ihtiyaç duyarken,

Merkezi ilkokullarda sınıf sayıları 35’e dayanmışken ve yaşanan ağır ekonomik kriz nedeniyle Eylül ayında kamu okullarına talebin artması beklenirken,

45 farklı ülkeden öğrencilerin devam ettiği ilköğretime bağlı okulların yarısı yabancılara yönelik Türkçe öğretimi programına ve düzenlemelere ihtiyaç duymaktayken,

Devlet okullarına hükümet tarafından tek bir kuruş bütçe verilmezken,

Eğitim Bakanlığı, yaz aylarında sert eylemlere neden olan Atatürk Öğretmen Akademisini kapatmayı ve öğretmenlerin özlük haklarını hedef alan yasa tasarısını yarın alelacele Meclis gündemine almayı tercih etmiştir. Tek taraflı adımlarla, istişare edilmeden, ben yaparım olur zihniyetiyle antidemokratik yasa değişikliğini geçirmek için kendisi de bir öğretmen olan Eğitim Bakanı bu süreçte öğretmenlerimizi toplumda hedef göstermiştir.

Sendikamız, yaz ayları boyunca ben yaparım olur zihniyeti ve tüm demokratik teamüllere aykırı davranan bir Eğitim Bakanlığıyla mücadele etmiştir. Polis ordusu arkasına saklanarak, kaba kuvvet zoruyla, yasa ve tüzükleri çiğneyerek ve öğretmenleri hiçe sayarak yapılmak istenen değişikliklere karşı her türlü demokratik eylem hakkını kullanmıştır ve kullanmaya da devam edecektir.

Bilinmelidir ki, öğretmenlerin ve toplumun böyle bir gündemi yoktur, nitelikli kamusal eğitim beklentisi vardır. Dayatma protokollerle gündeme gelen, hiçbir pedagojik ve bilimsel zemini olmayan, kamusal eğitimi gözden çıkaran, sermayeye hizmet etmekten başka bir amaç gütmeyen bu önerileri bir kez daha topyekûn reddediyoruz.

Kıbrıslı Türklerin günümüzdeki laik ve demokratik toplumsal kimliğinin gelişmesinde öncü olan, 86 yıldır bu topluma nitelikli ilkokul ve okulöncesi öğretmeni yetiştiren, bu adada varoluş mücadelemizin bir simgesi olan Atatürk Öğretmen Akademisini kapattırmayacağız.

4 Mayıs Perşembe günü 09:00 itibariyle tüm ilkokul, anaokul ve özel eğitim okullarında genel greve gidip, saat 11:00’de sendikamızdan yürüyüşe geçip, saat 11:30’da Meclis önünde eylemde olacağımızı tüm kamuoyuyla paylaşırız.

Bu toplumu her anlamda karanlıklara hapsetmek isteyen işbirlikçi hükümetlere geçit vermeyeceğiz!

Öğretmen onurunu ve haysiyetini çiğnettirmeyeceğiz!

Saygılarımızla