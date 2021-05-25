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KTÖS: “Türk Lirası eriyor Maliye Bakanı seyrediyor”

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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. 
KTÖS: “Türk Lirası eriyor Maliye Bakanı seyrediyor”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. 

“Türk Lirası eriyor Maliye Bakanı seyrediyor” yazılı pankart açan KTÖS, Maliye Bakanlığı ve hükümeti eleştirdi. 

Maliye Bakanlığı önünde basına açıklama yapan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Türkiye Cumhuriyeti’nde “çete-devlet” bütünleşmesi olduğunu, KKTC’nin de kara para, uyuşturucu merkezi haline geldiğini iddia etti. 

Elcil, ülkedeki sorunların daha da arttığını, ancak Maliye Bakanı’nın her ay “Türkiye’den kaynak gelmezse maaş ödeyemeyiz” dediğini ifade ederek, eleştirilerde bulundu. 

Devletin 300 milyon TL daha borçlanma kararı aldığını ifade eden Elcil, “Türkiye para veriyorsa neden borçlanıyorsunuz?” diye sordu. 

Türkiye’nin savunma ödemelerini yapmadığını, o yüzden bunun bu tür açıklamalarla gizlenmek istendiğini öne süren Elcil, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı da ortaya konan iddialarla ilgili “şikayette bulundum, gereği yapılacak” gibi açıklamalarından ötürü eleştirdi. 

Elcil, ülkedeki yasa dışı faaliyetlere karşı toplumun ayağa kalkması gerektiğini vurguladı. 

Elcil, “Bizler de tehdit alıyoruz, almaya da devam edeceğiz ama mücadeleden vazgeçmeyeceğiz” dedi ve İsmet İnönü’nün “namuslu insanlar namussuzlar kadar cesur olmalıdır” sözünü burada kullanmak istediğini söyledi. 

Basın açıklamasını ise KTÖS Mali Sekreteri Mustafa Baybora okudu.

“Türkiye’den para gelmezse memurları ödeyemeyiz” söyleminin aracının “biat ve şükran politikalarının devamı” olduğunu söyleyen Baybora, hükümete ve Maliye Bakanı’na eleştirilerde bulundu, enflasyon ve memur emekli asgari ücretlilerin alım gücünün yükseltilmesi için ne gibi politikaları olduğunu sordu. 

Baybora, Maliye Bakanı Dursun Oğuz’a “kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması, adaletli vergi sistemi kurulması ve servet vergisi alınarak kaynak yaratılabileceği” önerisinde de bulundu. 

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