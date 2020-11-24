KTÖS: “Ülkede Cinsiyet Eşitsizliği Artmaktadır”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası(KTÖS) Başkanı Emel Tel, ülkede cinsiyet eşitsizliğinin artmakta olduğu görüşünü ifade etti.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle yayınladığı mesajda Tel, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Covid-19 pandemisi ile birlikte cinsiyet eşitsizliği artarak derinleştiriliyor. Salgını önleme adı altında alınan kararlar kadına yönelik şiddeti artıran koşulları devlet eli ile oluşturuyor. Pandemi sürecindeki işsizliğin yarattığı ekonomik sıkıntılar kadınları, ev içi, işyeri, sokak, kısaca yaşamın her alanında ve her türlü şiddete karşı savunmasız bırakıyor” dedi.

Ülkede toplumun “muhafazakarlaştırılmaya” çalışıldığı iddiasında da bulunan Tel, “Çok daha güçlü, çok daha örgütlü olarak haklarımıza sahip çıkmalıyız. Bu olumsuz tabloyu devletin ilgili kurumlarına sivil toplumun yapacağı baskı ve verilecek ortak mücadele ile değiştirebiliriz” dedi.

Elem Tel KTÖS olarak, karar mekanizmalarında kadın bakış açısı ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği düzeyinin artırılmasını; Kıbrıs görüşmelerinde, görüşmeci heyeti içerisinde etkin kadınların daha fazla yer almasını ve barış sürecinin bir parçası olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi’nin çalışmalarını toplumla paylaşmasını, Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddeti Önleme ve Bununla Mücadele’ye Dair Avrupa Sözleşmesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin işlevselliğinin hayata geçmesi ve kadınların hayatını kolaylaştıracak mekanizmaların kurulmasını; tüm bölgelerde “Sığınma Evleri’nin” hayata geçirilerek kadınların yaşamına kolaylıklar getirilmesini; Kuzey Kıbrısta, göçmen, eğitim almak, çalışmak veya mülteci olarak bulunan kadınların emeğinin sömürülmesi veya şiddete uğramasının engellenmesi ile ilgili kurumların daha etkin görev yapması; Sosyal Hizmetler Dairesi’nin “ALO 183” ihbar hattının daha etkin çalıştırılmasını istediklerini kaydetti.