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KTÖS: “Üniversite öğrencilerinin tradejileriyle ilgili önlem alınmıyor”

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KTÖS: “Üniversite öğrencilerinin tradejileriyle ilgili önlem alınmıyor”
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS); üniversitelere kaydolup çeşitli sebeplerle okula devam edemeyen üniversite öğrencilerinin yaşadıkları trajedilerle ilgili hiçbir önlem alınmadığını savundu.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil yaptığı yazılı açıklamada,  “trajedinin yaratılmasında en büyük sorumluların “öğrencileri müşteri ve para olarak gören, eğitimi de bir sektör olarak değerlendiren hükümet ile üniversite sahiplerinin açgözlü hesapları olduğunu” iddia etti.

Elcil,  acente adı altında çeşitli reklamlar yapan çıkar gruplarının fakir ülkelerde yaptıkları yalan propagandalarla öğrencileri dolandırmakta olduğunu belirterek, “Üniversite patronlarının devlet bütçesinden aldıkları katkılarla dağıttıkları fırsatlarla da cazip hale getirilen Kıbrıs’ın kuzeyindeki üniversiteler, günün sonunda yirmi bin civarında üniversiteye gitmeyen öğrenciyi ülkemizde çaresiz bırakmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Eğitim Bakanı Eğitim Bakanı Özdemir Berova, ‘öğrenci sayısı 93 bine çıktı, üniversite sektöründen 700 milyon dolar kazandık’ diye övünse de aslında yaratılan trajedi çok daha büyük boyuttadır” diyen Elcil,  öğrenci olarak getirilip, maddi zorluklar nedeni ile okula devam edemeyen birçok öğrencinin yaratılan çağdaş kölelik şartlarında ya ucuz işgücü olarak kullanılmakta,  fuhuşla zorlanmakta olduğunu, ya da suç şebekelerinin parçası yapıldığını ileri sürdü.

Elcil, özellikle YÖDAK’ın bu konuya acilen el atması gerektiğinin altını çizerek, “Adamızın kuzeyinde ambargo - izolasyon yalanının arkasına saklanıp, uluslararası hukuka aykırı yaratılan bu suç düzenine ve üniversite öğrencisi adı altında yaratılan köle pazarına sessiz kalmayıp, konuyu uluslararası alana taşıyacağımızı vurgularız” dedi.

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