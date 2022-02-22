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KTÖS: Usulsüzlüğün Kapatılacağı Yanılgısından Vazgeçilmeli

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Konu ile ilgili DAÜ-SEN’i de ses vermeye davet eder, DAÜ Rektörü Sn. Aykut Hocanın’ı ölü taklidi yaparak bu usulsüzlüğün kapatılacağı yanılgısından vazgeçmeye çağırırız.
KTÖS: Usulsüzlüğün Kapatılacağı Yanılgısından Vazgeçilmeli

Sn. Tatar’ın atadığı YÖDAK Başkanı Turgay Avcı’nın Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde çalıştığı dönemde, Net Kent Üniversitesi sekreteri ile ortak şirket kurması; ikinci iş yasağına girmekte ve üniversiteden atılmasını gerektirmektedir. 

24 Haziran 2021 tarihinde DAÜ Rektörü Sn. Prof. Dr. Aykut Hocanın’a yazdığımız ve basına da dağıttığımız resmi yazıda konuyu izah ettiğimiz gibi resmi belgeleri de iletmiş bulunmaktayız. Üzerinden sekiz ay geçmesine rağmen DAÜ Rektörü yasanın gereğini yapmak yerine, susmayı ve Turgay Avcı’yı “Disiplin Kurulu’na” sevk etmemeyi tercih etmiştir. Bir vakıf üniversitesi olan Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde disiplinlik bir olayın üzerini partizanca kapatmak hem akademik etiğe hem de hukuğun üstünlüğüne aykırıdır. Yasalar önünde herkes eşittir. UBP’li olmak yasaları çiğneme hakkı vermez.

Konu ile ilgili DAÜ-SEN’i de ses vermeye davet eder, DAÜ Rektörü Sn. Aykut Hocanın’ı ölü taklidi yaparak bu usulsüzlüğün kapatılacağı yanılgısından vazgeçmeye çağırırız.

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