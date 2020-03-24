  • BIST 87.791
  • Altın 332,064
  • Dolar 6,4943
  • Euro 7,0500
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

KTÖS ve Kıbrıs Akademi Online uzaktan eğitime başlıyor

» »
KTÖS ve Kıbrıs Akademi Online uzaktan eğitime başlıyor
KTÖS ve Kıbrıs Akademi Online uzaktan eğitime başlıyor

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ve Kıbrıs Akademi Online uzaktan eğitime başlıyor.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş yaptığı yazılı açıklamada, Covid-19 salgınını önleme adına, öğrenciler, aileler ve öğretmenlerin duyarlı bir şekilde evde kalarak mücadeleye destek olduklarına işaret ederek, öğretmenlerin aileler ve öğrencileri ile farklı dijital platformlarda buluşarak eğitim/öğretim faaliyetlerini sürdürmeye devam ettiklerini söyledi.

Maviş, bu süreç içerisinde sendikalarının, Kıbrıs Akademi ile işbirliğinde online uzaktan eğitim anlayışı ile öğretmenlere, ailelere ve öğrencilere farklı bir alternatif eğitim süreci oluşturacağını kaydetti.

“HER ÇOCUĞA ULAŞMAK İSTİYORUZ”
Maviş, ilköğretimdeki tüm derslerin uzaktan eğitim yöntemleriyle evlere konuk olacağı bu süreçte, hedeflerinin çocuklara, öğretmenlere ve ailelere dijital farklı bir bakış perspektifi sunmak olduğuna işaret ederek, “Uzaktan eğitimi tasarlarken salt bir bilgi akışını değil, süreklilik arz eden, öğrenmeyi eğlenceli kılan, yarışmacı anlayışı bir kenara koyan ve her çocuğa eşit yaklaşan bir misyon üstlenmiş bulunmaktayız” dedi.

SİVİL TOPLUMLA İŞBİRLİĞİ TALEBİ
Maviş, uzaktan eğitim-öğretim sürecinin kapsayıcı ve eşitlik ilkesi temelinde olması hedefiyle çıktıkları bu yolda özel gereksinimli bireylerin eğitimi, yabancı öğrencilerin eğitim süreçlerine katılımı, öğretmen eğitimi ve rehberlik hizmetleri için sivil toplum örgütlerinden sürdürülebilir işbirliği talep ettiklerini söyledi.
Maviş şöyle devam etti:
“Bu sürece gönüllü olarak katkı koymak isteyen üyelerimiz ve sivil toplum gönüllüleri (özel eğitim/rehberlik/eğitsel etkinlik/yabancı dil desteği vb.) www.ktos.org veya www.kibrisakademi.com’dan başvuru yapabilirler. Her iki sitemizde de ön bilgi, örnek videolar ve başvuru forumları mevcuttur.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Serdar Denktaş: Paket Açıklanmadan Hükümete Son Bir Tavsiye24 Mart 2020 Salı 11:29
  • Kıbrıs Türk Hemşireler Ve Ebeler Birliği, “Koronavirüs Bilim Ve Danışma Kurulu”Nda Yer Almalarının Elzem Ve Faydalı Olacağını Belirtt24 Mart 2020 Salı 11:03
  • Salamis Otel’de karantina süreleri tamamlanan Alman turistler ülkelerine dönüyor24 Mart 2020 Salı 10:17
  • Kıbrıs'ın Genelinde 156 Covid-19 Vakası Var24 Mart 2020 Salı 10:12
  • Baybars: Şartlı Tahliye Kurulu 17 kişinin başvurusunu değerlendirecek24 Mart 2020 Salı 10:00
  • 1 Pozitif vaka daha. Toplam vaka sayısı 40 oldu24 Mart 2020 Salı 09:56
  • Karantina süreleri dolan turistler ülkelerine dönüyor24 Mart 2020 Salı 09:51
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar24 Mart 2020 Salı 08:40
  • Özok hem suçlu hem güçlü..."Bazıları feveran etti,saygısızca hareket ettiler"23 Mart 2020 Pazartesi 20:56
  • İmamoğlu, Kıbrıs'ı unutmadı!23 Mart 2020 Pazartesi 20:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti