KTÖS ve KTOEÖS: “dindar ve kindar nesiller yetiştirmeyi hedefleyenlerin maşası olan UBP-HP hükümetine eylemlerle yanıt vereceğiz.”

İşte o açıklama;

KTOEÖS – KTÖS ORTAK BASIN BİLDİRİSİ

Yıllardır AKP'nin siyasi ideolojisi ülkemize dayatma paketler ve protokollerle entegre edilmekte, ekonomik, siyasi ve sosyal alanlarda toplum mühendisliği, dozu artırılarak sürdürülmektedir. Omurgasız hükümetler bunlara boyun eğmekte, irademizi teslim ederek ülkemize, bizlere, geleceğimize ihanete devam etmektedir.

Ülkemize sistematik nüfus aktarımına devam edilirken yaratılan öğretmen, doktor, okul, hastane ihtiyacı karşılanmamakta, halkın aldığı kamusal hizmetler aksatılmakta, sadece emekli olanların sayısı kadar bu alanlara istihdam yapılacağı dayatmasına boyun eğilirken 152 imam veya müezzin münhali ilan edilmektedir.

“Kindar ve dindar nesiller” yetiştirmek için her mahalleye milyonlarca lira ödeyerek cami inşa edip, cemaatin olmadığı yerlere bile imam müezzin atayan anlayış yine kendini göstermiştir. Binlerce işsiz öğretmen varken, okullar öğretmensizken, yeni okul inşa edilmezken, hastanelerde doktor, hemşire ilaç yokken, devlet dairelerinde, mahkemelerde, personel eksiklikleri varken, yol trafik alt yapısı dökülür, gençlerimizi yollardan sele kurban verirken, bunlara öncelik verme yerine tek derdimiz cami imam ve müezzinmiş gibi hareket edilmesi AKP zihniyetinin kuzey Kıbrıs’taki faaliyetini açıkça göstermektedir. 40 öğrencilik sınıfları çocuklarımıza laik gören UBP-HP zihniyeti eğitime sıra geldiğinde “para yok” diye mazeret üretir, bütçeye kaynak yaratmak için çalışanların maaşlarına göz dikerken, imam-müezzin istihdam yapılmasını kabul etmiyoruz.

Hükümet ederken miyavlayıp, muhalefette kükreyenleri ne halkımız ne de biz affetmeyeceğiz.

Yıllardır okul, hastane, yol yerine cami yapılmasına onay verenler, susanlar, kurumlarımızın tahakküm altına alınıp dernekler, tarikatlar vakıflar aracılığıyla ideolojik örgütlenmeler faaliyetler yapılmasına koltuk uğruna imza atanlar, destek verenler, seyirci kalanlar;

Bilinmelidir ki, çocuklarımıza 40 kişilik sınıfları, binlerce işsiz öğretmene ve gencimize işsizliği, hastalarımıza doktoru, hemşiresiz, ilaçsız hastaneleri, altyapısız trafikte halkımıza ölümü layık gören, fakat AKP’den aldığı talimatlarla ülkemizi tarikat yuvası ve gericilik merkezi haline getiren “dindar ve kindar nesiller yetiştirmeyi hedefleyenlerin maşası olan UBP-HP hükümetine eylemlerle yanıt vereceğiz.”

Saygılarımızla,

Selma Eylem Şener Elcil

KTOEÖS Başkanı KTÖS Genel Sekreteri