  • BIST 1.093
  • Altın 463,188
  • Dolar 7,4390
  • Euro 8,8103
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 14 pozitif vaka! 4 vaka yerel

KTÖS ve KTOEÖS: “Eğitim Bakanı derhal istifa etmeli”

» »
Öğretmen sendikaları, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu istifaya çağırarak, “’Toplum sağlığını hiçe sayarak eğitim yapacağım’ diyen anlayış iflas etti” değerlendirmesinde bulundu.
KTÖS ve KTOEÖS: “Eğitim Bakanı derhal istifa etmeli”

Öğretmen sendikaları, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu istifaya çağırarak, “’Toplum sağlığını hiçe sayarak eğitim yapacağım’ diyen anlayış iflas etti” değerlendirmesinde bulundu.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), bakanlığın yaklaşımını protesto etmek için yarın saat 11.00'de Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı önünde eylem ve basın açıklaması yapacağını açıkladı. 

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel imzalı ortak açıklamada, hükümet toplum sağlığını hiçe saymak, partizanca davranmak ve iş bilmezlikle, Milli Eğitim Bakanı’nı sorumluluğu öğretmenlere, ailelere, okul idarelerine ve öğrencilere atmak, sağlık ve güvenlikle ilgili tedbir almamak, eğitimde eşitsizliği derinleştirmekle suçlandı.

Okulların genelgelerle yönetilemeyeceği belirtilen açıklamada, plansız, sağlıksız, öngörüsüz, bütçesiz, organizasyonsuz ve şova dayalı içi boş eğitim politikalarıyla kendileriyle dalga geçildiği savunuldu.

Öğretmen sendikalarının açıklamasında, “Aileler, öğrenciler, öğretmenler yalnızlaştırılmış, bunalıma sürüklendi. Toplum sağlığını hiçe sayarak eğitim yapacağım diyen anlayış iflas etti. Milli Eğitim Bakanı derhal istifa etmeli, bakanlık anahtarını teslim etmelidir” ifadeleri kullanıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gürses: “Testim pozitif çıktı, iyiyim”07 Eylül 2020 Pazartesi 16:41
  • KTÖS ve KTOEÖS: “Eğitim Bakanı derhal istifa etmeli”07 Eylül 2020 Pazartesi 16:38
  • Pilli: Bu gemi batarsa hepimiz boğuluruz07 Eylül 2020 Pazartesi 16:26
  • Pandemi geri döndü...İşte 1 Ekim'e kadar yasaklar07 Eylül 2020 Pazartesi 16:06
  • İşte madde madde "Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu" önerileri07 Eylül 2020 Pazartesi 15:39
  • Son Dakika Haberi: Okullar 1 Ekim'e kadar kapanıyor07 Eylül 2020 Pazartesi 15:33
  • Pilli: Bu gemi batarsa hepimiz boğuluruz07 Eylül 2020 Pazartesi 15:23
  • DAÜ-SEN:Hükümet'e ve ekonomi örgütlerine çağrımızdır07 Eylül 2020 Pazartesi 15:13
  • Doktorlar kapanma ve seçim iptali talep edecek07 Eylül 2020 Pazartesi 15:09
  • Okulların açılması 21 gün ertelenmeli!07 Eylül 2020 Pazartesi 15:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti