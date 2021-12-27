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KTÖS ve KTOEÖS: Ekonomik çöküşü ve toplumsal yok oluşu kabul etmeyeceğiz!

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Açıklamada "28 Aralık 2021 Salı günü saat 10:30’da sendikamız önünde toplanıp meclise yürüyeceğiz." denildi.
KTÖS ve KTOEÖS: Ekonomik çöküşü ve toplumsal yok oluşu kabul etmeyeceğiz!

28 Aralık’ta SOKAKTAYIZ !

EKONOMİK ÇÖKÜŞÜ VE TOPLUMSAL YOK OLUŞU KABUL ETMEYECEĞİZ!

 

Bizler bu ülkeye, bu ülkedeki geleceğimize, çocuklarımıza, toplum sorunlarına duyarlı olan, daha güzel bir gelecek için, yaşanabilir bir ülke için, çocuklarımıza umut olmak için kaygı duyuyor, sorumluluk hissediyoruz.

 

Bu sorumlulukla yollardayız, meydanlardayız, okuldayız, limandayız, dairedeyiz, belediyedeyiz… ancak görünen odur ki devleti yönetenler sorumluluk duymak bir yana, memleket yangın yerine dönmüşken bunun farkında bile değildirler.

 

Bir yandan tüm emekçilerin yokluk sınırında buluşturulması için kendilerini adamışçasına çalışmakta, bir yandan ise atama ile “gel başla” diyerek yandaşları işe almaya, umut tacirliğine devam etmektedirler. Adaletmiş, fırsat eşitliğiymiş, hak-hukukmuş umurlarında bile değildir.

 

Ne acıdır ki bu vurdumduymazlığın, bencilliğin, adaletsizliğin bedelini bu ülkenin gençleri, çocukları ödemektedir. Bu ülkeyi yönetenler için ülkeye kim gelmiş, kim gitmiş önemli değildir. Yeter ki ekonomik çark çalışsın, insan sayısı artsın. Nitelik hiç önemli değil, nicelik bize yeter diyorlar. Bu ülkenin evlatlarını göç yollarına döküyorlar.

 

Her geçen gün yoksullaştırılan, ekmek kuyruğunda, benzin kuyruğunda, hastane kuyruğunda, ilaç kuyruğunda, göç kuyruğunda, iş kuyruğunda bekletilen, el avuç açan, muhtaç durumuna düşen bir toplum yarattınız.

 

Buna isyanımız var!

Bu toplum bunları hak etmiyor!

Dayattıklarınızı kabul etmiyoruz!

Yarattığınız düzeni kabul etmiyoruz!

Adaletsizliği, umur tacirliğini, el avuç açan bir anlayışı,

halkı muhtaç halde dönüştüren bu yapıyı REDDEDİYORUZ!

---

Alım gücünün korunması için,

adaletli bir vergi sistemi için,

alım gücünün korunacağı bir para birimi için,

onlarca yıldır teşvik, muafiyet alıp bir kuruş vergi ödemeyenlerin toplumumuzda çaldıklarını geri vermeleri için,

servet vergisini konuşmak için,

çocuklarımızın geleceklerinin çalınmasına engel olmak için,

 

ÖNCE İNSAN, HALK DEMEK İÇİN

28 ARALIK GÜNÜ GREV VE EYLEMDEYİZ

 

28 Aralık 2021 tarihi toplumun var olma mücadelesinde  yürüyeceği yolun ilk adımıdır ve bu adımı biz öğretmenler atacağız.

 

SOKAKTA OLACAK,

MEYDANLARI DOLDURACAK,

 TOPLUMUN FAKİRLEŞMESİNE, YOK EDİLMESİNE,

DİLENCİ HALE GETİRİLMESİNE KARŞI

 

Adaletli bir ülke, aydınlık bir gelecek,

çocuklarımıza umut dolu yarınlar için hep birlikte yürüyeceğiz.

 

 

TÜM HALKIMIZI BİRLİKTE MÜCADELE ETMEYE,

DAHA GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİMİZ

BİR GELECEK İÇİN SESİMİZİ YÜCELTMEYE ÇAĞIRIRIZ.

 

 

28 Aralık 2021 Salı günü saat 10:30’da sendikamız önünde

 toplanıp meclise yürüyeceğiz.

 

 

Bölge bazında okullarımızın grev saatleri şu şekilde olacaktır:

-         Karpaz – Lefke Bölgesi: 07:55 – 13: 05

-         Mağusa – İskele – Geçitkale – Gönendere – Polatpaşa – Güzelyurt – Lapta - Esentepe: 09:15 – 13:05

-         Girne – Lefkoşa  Merkez - Lefkoşa Çevre: 10:00 – 13:05

 

 

 

 

 

Ozan Elmalı

Başkan

Yönetim Kurulu (a.)

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