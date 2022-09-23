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KTÖS ve KTOEÖS eylem nedeniyle temizlik hizmetleri aksayan okullarda denetim yapacak

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KTÖS ve KTOEÖS eylem nedeniyle temizlik hizmetleri aksayan okullarda denetim yapacak
KTÖS ve KTOEÖS eylem nedeniyle temizlik hizmetleri aksayan okullarda denetim yapacak

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Kamu-İş’in toplu iş sözleşmesinin uygulanması talebi ile Gönyeli İlkokulu, Değirmenlik Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi’nde başlattığı eylem nedeniyle temizlik hizmetleri aksayan okullarda denetim yapacak.

KTÖS ve KTOEÖS’ten yapılan ortak açıklamada, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Temel Sağlık Dairesi, İlgili Belediyeler (Lefkoşa Türk Belediyesi, Değirmenlik Belediyesi, Gönyeli Belediyesi), Gıda Mühendisleri Odası, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği ve Sağlık Bakanlığı da bu denetimlere katılmaya çağırıldı.

Açıklamada eğitimin sürdürülebilir olma koşullarından birinin de temizlik ve hijyen hizmetinin kesintisiz sürdürülmesi olduğuna işaret edilerek, bu üç okulda temizlik hizmetinin sekteye uğradığı kaydedildi. Sendikaların öğretmenlerin ve öğrencilerin sağlık ve güvenlik koşullarından endişe duyduğu dile getirilen açıklamada 6 yaşından 18 yaşına kadar farklı ihtiyaçları olan öğrenciler ve öğretmenlerin tehlike altında olduğu belirtildi.

“Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası olarak okullarımızda taşeron şirketler aracılığı ile devam eden temizlik hizmetlerinin yarattığı sömürü düzeninden rahatsız olduğumuzu vurgulamak isteriz” ifadelerine yer verilen açıklama şöyle devam etti:

“Yıllardan beri okullarda temizlik hizmetleri bazı şirketlere kaynak aktarılarak hizmet alımı yöntemiyle yapılmakta, hademeler kadrosuz, güvencesiz, düşük maaşla ve toplu iş sözleşmesine aykırı bir şekilde çalıştırılmaktadırlar.

 

Okullardaki hademelerin yüzde 30’u hizmet alımı ve güvencesiz çalışma koşullarına sahiptir. Yaratılan bu emek sömürüsü okulları ve eğitimi olumsuz etkilemekte, özellikle yaz aylarında okullarda temizlik faaliyetlerinin durmasına neden olmaktadır.

 

Kamu-İş’in Toplu İş Sözleşmesi’nin uygulanması talebi ile Gönyeli İlkokulu, Değirmenlik Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi’nde başlattığı haklı eylemi Eğitim Bakanlığı ve hükümet tarafının görmezden gelmesi kabul edilebilir değildir”

-“Sorun taşeronlaşma sorunudur”

Sorunun hademe sorunu değil, temizlik hizmetlerinin taşeronlaşması sorunu olduğu savunulan açıklamada, “Temizlik malzemeleri okuldan, çalışanların maaşları/yatırımları devletin ihalesinden olduğu bu sömürü düzeninde, taşeron şirketler ne kazanıyor?” sorusu yöneltildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Kısa vadede çalışanların haklı eylemini göz ardı etmeyip, bir ayağı mahkemeye taşınan TİS hakkını Eğitim Bakanlığı’nın tanıması soruna geçici çözüm bulacaktır. Kadrolu eğitim hizmetlilerinin Kamu Hizmeti Komisyonu aracılığı ile okullara atanması ve görev yerinde olmayanların okullardaki görevlerine dönmesi ile taşeron sorununa nihai çözüm olacağı açıktır. Bilinsin ki, toplu iş sözleşmesi bir haktır ve devlet gözetiminde okullardaki emek sömürüsü Eğitim Bakanlığı’nın ayıbıdır”

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