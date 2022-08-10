KTÖS VE KTOEÖS eylemde

KTÖS VE KTOEÖS, Milli Eğitim Bakanlığı ve Lefkoşa Polis Müdürlüğü önünde açıklama yaparak, eylem düzenliyor.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) eylemlerine devam ediyor. Eğitim sendikaları, Milli Eğitim Bakanlığı ve Lefkoşa Polis Müdürlüğü'nde eylem düzenliyor.

ELMALI: ÖĞRETMENLERİN YAPTIĞI DEĞERLENDİRMELER DİKKATE ALINMIYOR

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'na kullandığı ifadeleri iade ettiklerini söyledi. Ek bütünleme çalışmaları yapıldığını anlatan Elmalı, "Bakanlar Kurulu kararıyla sınıfta kalan öğrencileri, geçirmelerini bekliyoruz." dedi.

Öğretmenlerin yaptığı değerlendirmelerin dikkate alınmadığını belirten Elmalı, birçok öğretmenin yapılan yanlış bilgilendirme nedeniyle, yapılacak öğretmenlik sınavına giremeyeceğini ve mağduriyet yaşandığını kaydetti.

MAVİŞ: SENDİKALARIN OLMADIĞI YERDE KARARLAR, OY BİRLİĞİYLE DEĞİL, 'GOMBİNA' İLE ALINIYOR

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ise Öğretmenler Yasası'nda yapılmak istenen değişiklikle ilgili konuşarak, "Sendikaların olmadığı yerde kararlar oy birliğiyle değil 'gombina' ile alınıyor" dedi.

Kararların polis ablukasıyla geçtiğini ifade eden Elmalı, direnen öğretmenlere ise dava okunduğuna işaret etti. Maviş, "19 Temmuz 2011’de polisin kullandığı orantısız güç karşısında kaç polise dava okudunuz? Bakan, orman kanunlarıyla hareket ediyor. Geçici öğretmenliğin ekmek kapısı olmaktan çıkarılmasını talep ediyoruz. Oy karşılığında geçöiçi öğretmen atamayı düşünüyorlar" ifadelerini kullandı.