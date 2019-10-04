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KTÖS ve KTOEÖS, İlahiyat Koleji Okul Aile Birliği Başkanı’nı, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun işleyişine müdahale etmekle suçladı

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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), İlahiyat Koleji Okul Aile Birliği Başkanını, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun işleyişine müdahale etmekle suçladı.
KTÖS ve KTOEÖS, İlahiyat Koleji Okul Aile Birliği Başkanı’nı, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun işleyişine müdahale etmekle suçladı

İki sendika yaptığı ortak yazılı açıklamada, Okula Aile Birliği Başkanının TC Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından atandığını ileri sürerek, Okul Aile Birliği Başkanının “Okulun kapatılacağı iddiasıyla eylemler düzenlediğini, şimdi de ailesiyle Kamu Hizmeti Komisyonu’nu basarak haksız, hukuksuz, zorbalıkla avantajlar kazandırmaya çalıştığını” iddia etti.

Başbakan Ersin Tatar’ın da, “Kamu Hizmeti Komisyonu’nu sorguya çektiği” dile getirilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

“Ülkemizin kurumlarımızın biz Kıbrıslı Türklerin üzerinde baskı yapanlar tahakküm altına almaya dönüştürmeye çalışanlar, bu ülkenin kaynaklarını, Kıbrıslı Türklerin yasal haklarını kullanarak rant elde edenler üstüne üstlük Kıbrıslı Türklere hakaret eden, aşağılayanlar ve bunlara fırsat veren işbirlikçiler; sizlere ve bu tür çapulculara bir kez daha hatırlatırız ki bu ülke bizimdir. Kendi kendimizi yönetme ve var olma mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz.”

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