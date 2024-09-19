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KTÖS ve KTOEÖS, Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaptı

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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), eğitimdeki sorunlara dikkat çekmek için Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaptı.
KTÖS ve KTOEÖS, Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaptı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), eğitimdeki sorunlara dikkat çekmek için Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Eylemde KTÖS ve KTOEÖS genel sekreter ve başkanları konuşma yaptı.

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