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KTÖS ve KTOEÖS'ten "Külliyeye Hayır" yürüyüşüne katılım çağrısı

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KTÖS ile KTOEÖS, yarın Lefkoşa’da Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkesi yapımını protesto etmek için düzenlenecek yürüyüşe katılım çağrısı yaptı.
KTÖS ve KTOEÖS'ten "Külliyeye Hayır" yürüyüşüne katılım çağrısı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Öğretim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) yarın Lefkoşa’da Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkesi yapımını protesto etmek için düzenlenecek yürüyüşe katılım çağrısı yaptı.

Yapılan ortak açıklamada,16.00’da Lefkoşa Kermiya çemberinde buluşma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Külliyeye Hayır Platformu çatısı altında yer alan öğretmen örgütleri olarak,“Türkiye iktidarlarının ülkemizin kuzeyinde uyguladığı asimilasyon politikalarının ve buna bağlı olarak yaratmaya çalıştığı kimlik, kültür ve yaşam biçimini dönüştürme projesinin vuku bulmuş bir sonucu olan külliye yapımına karşı çıkıyoruz” denildi.

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