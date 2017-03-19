KTÖS ve Lefkoşa bölgesi ilkokul yöneticileri bakanlığı göreve çağırdı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası yetkilileri ve İlköğretim Dairesi’ne bağlı 23 Lefkoşa bölgesi ilkokul yöneticisi, bakanlığın, hak ve sorumluluklarını yerine getirmeyen öğretmenlerle ilgili raporları zamanında dikkate almasını istedi.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, konuyla ilgili açıklamasında söz konusu müdürlerinde imzalarını içeren konuya ilişkin mektubu İlköğretim Dairesi Müdürü Ali Bolatcan’a sunduklarını belirtti.

Elcil şunları kaydetti:

“Sorunlarını bir mektup ile özetleyen okul müdürleri, hazırladıkları mektubu İlköğretim Dairesi Müdürü’ne iletti ve sorunların çözümünde ivedilik istedi.

Okul yöneticileri hazırlanan mektup çerçevesinde, Öğretmenler Yasası ve diğer yasalar çerçevesinde ödev, hak ve sorumlulukların yerine getirilmesinde sorun yaşatan öğretmen veya okulçalışanları ile ilgili tutulan raporların Bakanlık tarafından zamanında dikkate alınmadığının, yanlı tutum sergilendiğinin ve sorunların ötelendiğinin belirtildiği mektupta, bu durumun okul yöneticilerini zorda bıraktığı ve ilerde bu gibi olaylardan doğacak sıkıntılarda okul yöneticilerinin sorumluluk almayacağı ifade edildi."