 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.491
  • Altın 143,672
  • Dolar 3,6166
  • Euro 3,8842
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKADarbe girişiminde 8 binden fazla asker görevlendirildi

KTÖS ve Lefkoşa bölgesi ilkokul yöneticileri bakanlığı göreve çağırdı

» »
KTÖS ve Lefkoşa bölgesi ilkokul yöneticileri bakanlığı göreve çağırdı
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası yetkilileri ve İlköğretim Dairesi’ne bağlı 23 Lefkoşa bölgesi ilkokul yöneticisi, bakanlığın, hak ve sorumluluklarını yerine getirmeyen öğretmenlerle ilgili raporları zamanında dikkate almasını istedi.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, konuyla ilgili açıklamasında söz konusu müdürlerinde imzalarını içeren konuya ilişkin mektubu İlköğretim Dairesi Müdürü Ali Bolatcan’a sunduklarını belirtti.

Elcil şunları kaydetti:

“Sorunlarını bir mektup ile özetleyen okul müdürleri, hazırladıkları mektubu İlköğretim Dairesi Müdürü’ne iletti ve sorunların çözümünde ivedilik istedi. 
Okul yöneticileri hazırlanan mektup çerçevesinde, Öğretmenler Yasası ve diğer yasalar çerçevesinde ödev, hak ve sorumlulukların yerine getirilmesinde sorun yaşatan öğretmen veya okulçalışanları ile ilgili tutulan raporların Bakanlık tarafından zamanında dikkate alınmadığının, yanlı tutum sergilendiğinin ve sorunların ötelendiğinin belirtildiği mektupta, bu durumun okul yöneticilerini zorda bıraktığı ve ilerde bu gibi olaylardan doğacak sıkıntılarda okul yöneticilerinin sorumluluk almayacağı ifade edildi."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Rekora, Türkiye üzerinden başvurmak zorunda kaldı19 Mart 2017 Pazar 10:35
  • 3’ü çocuk 28 göçmenin umutları yarıda kaldı...19 Mart 2017 Pazar 10:30
  • KTAMS, yarın TAK’ta tam gün grev uygulayacak19 Mart 2017 Pazar 10:17
  • Başbalanlığın eğitim çalışması yarın başlayacak ve 3 gün sürecek19 Mart 2017 Pazar 10:16
  • Bu haberi okumadan biletinizi atmayın!19 Mart 2017 Pazar 10:15
  • Sallandık, deprem oldu!18 Mart 2017 Cumartesi 22:38
  • İşte KTOEÖS'te kazananlar, tam liste18 Mart 2017 Cumartesi 21:37
  • 18 Mart Şehitleri Tekke Bahçesi’nde düzenlenen törenle anıldı18 Mart 2017 Cumartesi 12:08
  • Kumarhaneye alınmayan bir kişi aydınlatma lambalarını kırınca tutuklandı18 Mart 2017 Cumartesi 12:00
  • LTB Kadın Sığınma Evi’ne bir destek de Yakın Doğu Koleji’nden18 Mart 2017 Cumartesi 10:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti