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KTÖS ve Öğretmenler Kooperatifi’nden okullara katkı

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KTÖS ve Öğretmenler Kooperatifi’nden okullara katkı
KTÖS ve Öğretmenler Kooperatifi’nden okullara katkı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi, okullardaki yüz yüze eğitimin sağlıklı ve güvenli devam edebilmesini desteklemek amacıyla İlköğretim Dairesi’ne bağlı kamu okullarına sensörlü el dezenfektan makinesi, maske ve dezenfektan bağışında bulundu.

KTÖS Mali Sekreteri Mustafa Baybora, yaptığı yazılı açıklamada, KTÖS ile Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi’nin İlköğretim Dairesine bağlı kamu okullarına 135 adet sensörlü el dezenfektan makinesi, 675 Litre dezenfektan ve 5 bin maske gönderdiğini; ayrıca her okula yıl içinde 500 TL harcama katkısı yapılacağını ifade etti.

Baybora, KTÖS ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi’nin pandemi sürecinde PCR test kiti alımı, üreticiden patates-zeytinyağı alımı, belediye ve muhtarlar aracılığı ile ihtiyaçlı ailelere iaşe-ibade yardımı ve buharlı dezenfektan makinası alımı yaptığını, okullar için Pandemi kitapçığı hazırlattığını da belirtti. 

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