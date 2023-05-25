  • BIST 4.449,55
  • Altın 1257.226
  • Dolar 19.9195
  • Euro 21.4098
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAAdana’da 4.9 büyüklüğünde deprem!

KTÖS yarın 12 okulda 3 saatlik greve gidiyor

» »
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), yarın 12 okulda 3 saatlik grev yapacağını ve aynı gün saat 11.00’de Değirmenlik İlkokulu önünde “Okul Güvenliği, Sorunlar ve Çözüm Önerilerimiz” temalı basın toplantısı düzenleyeceklerini açıkladı.
KTÖS yarın 12 okulda 3 saatlik greve gidiyor

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş yaptığı yazılı açıklamada, Eğitim Bakanlığı’nın birçok konuda okullara ve öğretmenlere destek verme konusunda yetersiz kaldığı, yetersizliğini örtmek için de suni gündemler yaratarak, okulların gerçek sorunlarını toplumun odak noktası yapmak yerine, eğitimin gerçek gündemini değiştirmek için yaz aylarındaki tepkiler sonucu aylardır buzdolabında bekleyen “Öğretmenler Yasası Değişiklik Tasarısı”na sarıldığını iddia etti.

 

“Gerçek eğitim gündemlerimizden biri deprem risk raporu ve okul güvenliğidir.” ifadelerini kullanan Maviş, okulların gerçek sorunlarını gündeme taşımak için yarın saat 08.00-11.00 saatleri arasında, yayımlanan deprem risk raporu sonrası öncelikli olmalarına rağmen ileri tetkikleri yapılmamış 12 okulda grevde olacaklarını ve aynı gün saat 11.00’de de Değirmenlik İlkokulu önünde “Okul Güvenliği, Sorunlar ve Çözüm Önerilerimiz” temalı basın toplantısı düzenleyeceklerini kaydetti.

 

Maviş, grevde olacak olan okullar listesini şöyle açıkladı:

 

“1.       Alaniçi İlkokulu

2.         Arabahmet İlkokulu

3.         Değirmenlik İlkokulu

4.         Karakol İlkokulu

5.         Konuklar İlkokulu

6.         Lefke İstiklal İlkokulu

7.         Mormenekşe İlkokulu

 

8.         Paşaköy Eşref Bitlis İlkokulu

9.         Şht. Tuncer İlkokulu

10.       Yeni Erenköy İlkokulu

11.       Yeniboğaziçi İlkokulu

12.       Zümrütköy İlkokulu”

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTÖS Greve çıkacağı okulları açıkladı25 Mayıs 2023 Perşembe 11:08
  • KKTC, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın Sağlık Bakanları toplantısında gözlemci üye sıfatıyla temsil edildi25 Mayıs 2023 Perşembe 10:57
  • İskele ve Lefkoşa’da uyuşturucu nedeniyle 4 kişiyi tutuklandı25 Mayıs 2023 Perşembe 10:37
  • Lefkoşa-Girne anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan olmazken, 1 araç sürücüsü tutuklandı.25 Mayıs 2023 Perşembe 10:25
  • Başbakan, İsias soruşturması için Adıyaman'da...25 Mayıs 2023 Perşembe 10:24
  • 25 Haziran Milletvekilliği Ara Seçimi için yasaklar yarın başlıyor25 Mayıs 2023 Perşembe 09:53
  • Döviz Kurları (25 Mayıs 2023)25 Mayıs 2023 Perşembe 09:43
  • 6 saatlik elektrik kesintisi var!25 Mayıs 2023 Perşembe 09:43
  • KKTC Alevi Kültür Merkezi Genel Başkanlığına yeniden Cengiz Demir getirildi25 Mayıs 2023 Perşembe 08:25
  • Mesajınız var... 25 Mayıs 202325 Mayıs 2023 Perşembe 08:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti