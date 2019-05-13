KTÖS yarın Koro ve Orkestra Şöleni düzenliyor

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş’in yaptığı yazılı açıklamada, 12 okulun katkı koyacağı şölende çocukların barış, özgürlük, ekolojik döngü, sevgi ve güzel bir gelecek temalı şarkıları ile topluma mesaj vereceği kaydedildi.
Gönyeli İlkokulu, Şehit Yalçın İlkokulu, Karakol İlkokulu, Cihangir-Düzova İlkokulu, Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu, Levent İlkokulu, Şehit İlker Karter İlkokulu, Serdarlı İlkokulu, Gazi İlkokulu, Geçitkale İlkokulu, Polatpaşa İlkokulu, Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu’nun katılacağı koro ve orkestra şölenine tüm halk davet edildi.
Maviş, şölenin BRTK tarafından canlı yayınlanacağı kaydedildi.
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