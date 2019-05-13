  • BIST 86.101
  • Altın 252,756
  • Dolar 6,1036
  • Euro 6,8667
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

KTÖS yarın Koro ve Orkestra Şöleni düzenliyor

» »
KTÖS İlkokullar arası V. Koro ve Orkestra Şöleni”, yarın saat 18.00’de Mağusa KÜKOM’da gerçekleşecek.
KTÖS yarın Koro ve Orkestra Şöleni düzenliyor

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş’in yaptığı yazılı açıklamada, 12 okulun katkı koyacağı şölende çocukların barış, özgürlük, ekolojik döngü, sevgi ve güzel bir gelecek temalı şarkıları ile topluma mesaj vereceği kaydedildi.

Gönyeli İlkokulu, Şehit Yalçın İlkokulu, Karakol İlkokulu, Cihangir-Düzova İlkokulu, Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu, Levent İlkokulu, Şehit İlker Karter İlkokulu, Serdarlı İlkokulu, Gazi İlkokulu, Geçitkale İlkokulu, Polatpaşa İlkokulu, Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu’nun katılacağı koro ve orkestra şölenine tüm halk davet edildi.

Maviş, şölenin BRTK tarafından canlı yayınlanacağı kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTÖS yarın Koro ve Orkestra Şöleni düzenliyor13 Mayıs 2019 Pazartesi 13:50
  • KTSO, hükümet en erken zamanda kurulmalı13 Mayıs 2019 Pazartesi 13:42
  • Haftalik Trafik Raporu: 63 trafik kazasında 32 kişi yaralandı13 Mayıs 2019 Pazartesi 13:02
  • Kelle:”Tarım alanlarının miras yoluyla bölünmesi, ekonomiye katkıyı düşürüyor”13 Mayıs 2019 Pazartesi 12:53
  • Elcil: Bu senaryo bize hiç yabancı değildir13 Mayıs 2019 Pazartesi 12:33
  • Kumarhanede hırsızlık13 Mayıs 2019 Pazartesi 12:08
  • Gençlik Çalıştayı başladı13 Mayıs 2019 Pazartesi 12:06
  • Meclis toplantısı tamamlandı, yarınki birleşim ertelendi13 Mayıs 2019 Pazartesi 11:49
  • Gençlik ateşi Atatürk Anıtı’nda yakıldı13 Mayıs 2019 Pazartesi 11:36
  • Erhürman: “Hükümet nasıl kurulacak, kimler arasında kurulacak tartışmaları ile vakit kaybetmeye yer olmayan bir dönemdeyiz”13 Mayıs 2019 Pazartesi 11:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti