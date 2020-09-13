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KTOS, yarın uyarı grevi yapacak

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KTOS, yarın uyarı grevi yapacak
KTOS, yarın uyarı grevi yapacak

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTOS) uyarı grevi yapacağını açıkladı. Özel eğitim okullarında çocuğu olan velileri risk ortadan kalkıncaya kadar okula götürmemeye davet etti.

Yapılan açıklamaya göre, tüm özel eğitim okullarında öğretmenlerin özel eğitim alan çocukları korumak amacıyla 14 Eylül Pazartesi gününden itibaren sabah 08:00-09:20 arasında uyarı grevinde olacaklarını ve Sağlık Bakanlığı önünde konu ile ilgili basın toplantısını yarın saat 12.00’de yapacakları da kaydedildi.

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