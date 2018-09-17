KTÖS: “Yeni eğitim yılı okul, müdür ,öğretmen,hademe sorunuyla başladı”

KTÖS’ün basın açıklaması şöyle:

Sendikamızın 18 Mayıs 2018 tarihinde yapmış olduğu basın toplantısında “tedbir alınmazsa Eylül ayında öğrenciler yine okul ve sınıf bulamayacak” demiştik.

Sendikamız, 28 Haziran 2018 tarihinde düzenlediği geniş kapsamlı basın toplantısında bakanlığa 40 sayfalık bir çalışma sunulmuş, sorun tespitleriyle beraber çözüm önerilerimizi paylaşmış, Eğitim Bakanlığı’na diyalog ve işbirliği çağrısında bulunmuştuk.

Son olarak 16 Ağustos 2018 tarihinde ise Eğitim Bakanlığı önünde bir eylem gerçekleştirip, bürokrasinin yavaş çalıştığını, eğitim üzerine mali disiplin uygulandığını ve sonuçta eğitim yılının sancılı başlayacağını ifade etmiştik. Kısa vadede çözüm bekleyen hayati sorunları tekrardan sıralamış, Öğretmen Nakil Tüzüğü’nün hayata geçirilemediğini, yeni okul ihtiyacı için somut adım atılmadığını, tamiratların eğitim-öğretim dönemi içine sarkacağı ve kitapların okullara geç ulaşacağı endişesini taşıdığımızı dile getirmiştik.

Okulların eğitim-öğretim faaliyetlerine başladığı gün olan 17 Eylül 2018 itibariyle geldiğimiz noktada:

Öğretmen, müdür ve hademe ihtiyacı:

1. Öğretmen nakilleri Temmuz ayında tamamlanmış olmasına rağmen, hükümetin öğretmen kadro yetkilerini zamanında vermemesinden dolayı Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılacak öğretmenlik sınavı okulların açılış tarihinden 1 hafta sonra gerçekleşecektir. Dolayısıyla, yeni atanacak olan 36 öğretmen takriben okulların açılmasından 3 hafta sonra görev yerlerine gidebileceklerdir;

2. Tasarruf adı altında öğretmen kadroları % 25 azaltılmıştır. Bunun anlamı 20 tane okul eksik öğretmenle başlayacak demektir;

3. Hastalık izni, doğum izni, yurtdışı eğitim izni ve yurtdışı görevinden dolayı oluşan eksiklikler nedeni ile 40 civarı öğretmen ihtiyacı vardır.

4. Girne, Lefkoşa, Güzelyurt ve Mağusa merkez okullarının genelinde öğrenci artışı gözlemlenmektedir. Bazı okullarımızda sınıflardaki öğrenci sayısı yasaların da üzerine çıkmış, 40’a yaklaşmıştır.

5. Şu an itibariyle okullarımızda toplamda 84 öğretmen ihtiyacı vardır.

6. Bununla birlikte toplamda 7 tane okulda müdür eksikliği devam etmektedir.

7. Okullarımızın bazılarında hademe eksiklikleri halen giderilmemiştir.

Kitap, kırtasiye, okul, mefruşat ihtiyacı;

8. Devletin ihalelerdeki ödemeleri geç yapması ve dövizdeki kur dalgalanmasından dolayı çıkılan kitap, inşaat, tadilat ve malzeme alımı ihalelerine ya başvuru olmamış ya da geç zamanda başvurular tamamlanmıştır. Şu an okullarımıza kitap ve malzemenin ne zaman tedarik edileceği belirsizdir. Seçim öncesi eğitim ile ilgili projelerini teorik olarak ortaya koyan dört koalisyon ortağının, pratikte sınıfta kaldığı açıktır. Mayıs ayından itibaren uyarı yapmamıza rağmen öğretmensiz, kitapsız, deftersiz, sandalyesiz, masasız, kalemsiz bir döneme giriş yapıyoruz.

9. Okullarda tamamlanmamış tadilat ve tamiratların yanı sıra tadilat ihtiyacı olmasına rağmen bir tek çivi çakılmamış okullar bulunmaktadır.

10. Girne bölgesinde üç şubelik Beylerbeyi İlkokulu tamir edilerek öğrenci nüfusunun artışına geçici bir önlem alınmıştır. Yeni okul inşaatlarının ihtiyacı ortada iken bu konuda somut bir adım atılmamıştır.

Temel insan haklarından olan eğitim ve sağlıkta tasarruf anlayışı kabul edilemezdir. Hiçbir ekonomik akla sığmayan şekilde 21. yüzyılda çocuklarımız kitapsız, deftersiz, öğretmensiz ve okulsuz bırakılmıştır.

Bugün karşı karşıya kaldığımız tablo bizler için şaşırtıcı değildir. Yaşadığımız bu sorunların temel sorumlusu hükümet ve Eğitim Bakanlığıdır. Yapıcı tavrımızı ve diyalog çabalarımızı devam ettirmekle birlikte, sorunlara yönelik ivedi çözümler üretilememesi halinde öğretmenlerimiz ve okul aile birlikleri ile beraber demokratik eylem hakkımızdan kaçınmayacağımızın bilinmesini isteriz.

Burak Maviş

İLKÖĞRETİM DAİRESİ

17 EYLÜL 2018 ÖĞRETMEN İHTİYAÇ LİSTESİ

SN OKUL STATÜ MÜNHAL

1 Boğaziçi İlkokulu SINIF MÜNHAL

2 Büyükkonuk İlkokulu SINIF MÜNHAL

3 Canbulat İlkokulu SINIF MÜNHAL

4 Çayırova İlkokulu SINIF MÜNHAL

5 Çayönü – İncirli İlkokulu SINIF MÜNHAL

6 Dilekkaya İlkokulu SINIF MÜNHAL

7 Dipkarpaz İlkokulu SINIF MÜNHAL

8 Dipkarpaz İlkokulu SINIF MÜNHAL

9 Dipkarpaz İlkokulu SINIF MÜNHAL

10 Dipkarpaz İlkokulu SINIF MÜNHAL

11 Dipkarpaz İlkokulu SINIF MÜNHAL

12 Dipkarpaz İlkokulu SINIF MÜNHAL

13 Dipkarpaz İlkokulu SINIF MÜNHAL

14 Esentepe İlkokulu SINIF MÜNHAL

15 Güvercinlik R.R. Denktaş İlkokulu SINIF MÜNHAL

16 Kaplıca İlkokulu SINIF MÜNHAL

17 Kumyalı İlkokulu SINIF MÜNHAL

18 Kumyalı İlkokulu SINIF MÜNHAL

19 Kumyalı İlkokulu SINIF MÜNHAL

20 Şht. Menteş Zorba İlkokulu SINIF MÜNHAL

21 Tatlısu İlkokulu SINIF MÜNHAL

22 Tatlısu İlkokulu SINIF MÜNHAL

23 Ulukışla İlkokulu SINIF MÜNHAL

24 Yedikonuk İlkokulu SINIF MÜNHAL

25 Yedikonuk İlkokulu SINIF MÜNHAL

26 Yedikonuk İlkokulu SINIF MÜNHAL

27 Ziyamet İlkokulu SINIF MÜNHAL

28 Ziyamet İlkokulu SINIF MÜNHAL

29 Beyarmudu İlkokulu OÖ MÜNHAL

30 Boğaziçi İlkokulu OÖ MÜNHAL

31 Büyükkonuk İlkokulu OÖ MÜNHAL

32 Çayönü – İncirli İlkokulu OÖ MÜNHAL

33 Dipkarpaz İlkokulu OÖ MÜNHAL

34 Esentepe İlkokulu OÖ MÜNHAL

35 Tatlısu İlkokulu OÖ MÜNHAL

36 Ziyamet İlkokulu OÖ MÜNHAL

37 Akova – Yıldırım İlkokulu SINIF İHTİYAÇ

38 Büyükkonuk İlkokulu SINIF İHTİYAÇ

39 Dörtyol İlkokulu SINIF İHTİYAÇ

40 Güvercinlik İlkokulu SINIF İHTİYAÇ

41 Karakol İlkokulu SINIF İHTİYAÇ