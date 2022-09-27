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KTÖS, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Sn. İlkan Varol’u ziyaret etti

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KTÖS, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Sn. İlkan Varol’u ziyaret etti
KTÖS, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Sn. İlkan Varol’u ziyaret etti

Sendikamız Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası 4 Temmuz tarihinde Bilgi Edinme Hakkı Yasasının 5. maddesinden hareketle yaz aylarında düzenlenen Kuran kurslarıyla ilgili Eğitim Bakanlığı’ndan bilgi talep etmiştir. Aynı yasanın 12. maddesi de “İdare, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi, başvurunun alındığı tarihten itibaren on beş iş günü içinde sağlar.” emrini vermesine rağmen bugün dahi tarafımıza talep ettiğimiz konularda Eğitim Bakanlığı tarafından bilgi verilmemiştir.

Anayasa ve yukarıda bahsedilen diğer yasalar tahtında bilgi edinmeyi talep ettiğimiz ve bakanlık tarafından yasal süre içerisinde tarafımıza cevabı verilmeyen ve basın aracılığı ile sorduğumuz soruları bu kez de Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Sn. İlkan Varol’u ziyaret ederek idarenin tutumunu ile ilgili şikayetimizi yaparak,  konunun idari olarak denetiminin yapılıp yapılmadığının da araştırılmasını talep ettik.

Saygılarımızla.

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