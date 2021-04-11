KTÖS: Yüz yüze eğitim için aşılama ile desteklenen süreç başlamalıdır

Kıbrıs Türk Öğretmenleri Sendikası , tüm eğitim çalışanlarının bir aşı planı çerçevesinde aşılanarak eğitimin aşamalı açılması, sağlık tedbirlerinin alınması için okullara bütçe verilmesi ve seyrekleştirilmiş eğitim programları çalışmalarının tamamlanması taleplerinde bulundu.

Sendika Eğitim Sekreteri Burak Maviş’in imzasıyla yapılanyazılı açıklamada uzaktan eğitimin “eşitsizlikleri ve sınırlılıkları içerisinde barındıran” bir sorun olduğuna işaret edildi. Maviş, “eğitimi dört duvar arasından uzaklaştırıp, sosyalleşme, duygusal gelişim ve çocukların diğer ihtiyaçlarına cevap veren yüz yüze eğitim için aşılama ile desteklenen süreç başlamalıdır” dedi.

Maviş, açıklamasında, “hükümetin salgına bakış açısının virüsten tehlikeli” olduğu da savundu.