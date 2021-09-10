KTÖS Yüz yüze eğitim için çalışmaya devam edecektir

İşte açıklama;

Yeni öğretim yılının pandemi koşullarında açılmasının yarattığı sıkıntıları aşmak için yaptığımız girişimlere Eğitim Bakanlığı’nın duyarlılık göstermesini toplum sağlığı adına çok olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz.

Yıllardan beri artan nüfusla birlikte okul ihtiyacının karşılanmamasının yarattığı sorun, pandemi ile birlikte gün yüzüne çıkmıştır. Şu anda devam eden okul inşaatları sorunun bir kısmını çözse de, Girne bölgesinde sorun artarak devam etmektedir. Kalabalık sınıflı okullarımızda seyreltilmiş eğitime gidilmesi, pandemi koşulları için kaçınılmaz bir gerekliliktir.

Okulların açılacağı 13 Eylül tarihinde, öğrencilerin ateşinin ölçülüp ölçülmeyeceği, velilerden, çocuklardan ve tüm okul çalışanlarından test istenip istenmeyeceği, taşımacılıktan sosyal mesafe istenip istenmeyeceği, pozitif veya temaslı öğrencilerin durumu, dershane ve etütlerin denetimsizliği hala daha açıklık kazanmamıştır.

Bu anlamda seyreltilmiş eğitim programlarının planlanabilmesi için öğrencilerin, 14 Eylül tarihinde öğretime başlaması, tüm ailelerin “okul-aile sözleşmesini” imzalayarak pandemi ile mücadeleye ortak olması, ailelerin düzenli test yaparak (aşılı 14 gün, aşısız 7 ) testlerini okula göndermesi, öğrencilerin de belli aralıklarla test yapması, yüz yüze eğitimi sürdürülebilir kılacaktır. Taşımacılıkla ilgili etkin denetimler yapılması ve tüm okulların tekli sıra sistemine geçmesi, okulları en son kapanan kurumlar noktasına getirecektir. Öğretmen ve yönetici eksikliği olan, tadilat ve tamiratı olan okullarımızın olduğunu hatırlatır, eksik olan temizlik malzemelerinin ve hademe kadrolarının bir an önce tamamlanması gerektiğinin altını çizeriz. Bununla birlikte KTÖS-KTOEÖS-KTTB’nin birlikte hazırladığı “Sürdürülebilir Yüz Yüze Eğitim Kılavuzu’nun” okullarımızda uygulanmasının sorunların çözümüne katkı yapacağını ifade ederiz. Üzülerek gözlemlemekteyiz ki, okulların sağlıklı ve güvenli bir şekilde açılıp sürdürülebilir eğitimin gerçekleşmesi için Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun hazırlamış olduğu “Pandemi Kılavuzu” bilimsel temelden uzak ve yetersizdir.

Yeni akademik yıla girerken, çocuklarımızın eğitimine özveri gösteren, mesai düzenlemesine katkı koyan öğretmenlerimize ve duyarlılığa ortak olan Eğitim Bakanlığı yetkililerine teşekkür ediyoruz. KTÖS olarak el birliği ile sorunlarımızın üstesinden gelmek için çalışmaya devam edeceğimizi duyurur, Sağlık Bakanlığı’nın sorumluluktan kaçan tavrını şiddetle protesto ederiz.

Saygılarımızla.