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KTÖS, YYK'nın kararını yargıya taşıyacak...

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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Yayın Yüksek Kurulu’nun (YYK) Kanal Sim ve Radyo Mayıs’a verdiği cezaları eleştirerek, konuyu uluslararası mecralara ve yargıya taşıyacağını bildirdi.
KTÖS, YYK'nın kararını yargıya taşıyacak...

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil imzasıyla yapılan açıklamada, “Kıbrıs Türk toplumunun düşüncelerini susturmaya yönelik faaliyetlerin, Ankara hükümetlerinin talimatlarıyla bir bir uygulamaya konduğu” savunuldu.

“ATFEDİLEN SUÇLARLA İLGİLİ KANIT SUNULMADI”

YYK’nın Kanal Sim ve Radyo Mayıs’a atfedilen suçlarla ilgili kanıtları sunmadığı savunulan açıklamada, yayın kuruluşlarına yönelik açık bir tehdidin söz konusu olduğu; YYK’nın siyasete bulaştığı savunulan bu girişiminin uluslararası alana ve yargıya taşınacağı bildirildi.

Açıklamada, ekonomik paketle yoksullaştırma, dini baskılarla İslamlaştırma politikalarının yanında, TC Elçiliği tarafından organize edilen siyasi hareketlerin gözle görünür şekilde arttığı, Mobese kameraları ile tüm toplumu gözetleme işlevinin yanında “Bilişim Suçları Yasası” ile tüm toplumu sansürleme gibi adımların siyasiler eliyle atıldığı iddia edildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın internet mecralarıyla ilgili sözleri, Afrika gazetesine linç girişimi ve Diyalog TV’nin uydu yayınlarının durdurulması eleştirildi; BRTK’nın UBP’nin yayın organı durumuna getirildiği görüşü yer aldı.

KTÖS açıklamasında “Kıbrıs Türk toplumunun sesini kısmaya ne TC yetkilerinin, ne de adamızın kuzeyindeki işbirlikçilerinin yetmeyeceğini vurgularız” ifadelerine de yer verildi.

YYK, 25 Haziran’da Kanal Sim’de Ahmet Ertaç ve Ali Rıza Altay’ın yapımcısı olduğu “Üçlü Bakış” programında ve 26 Haziran’da Ali Kişmir’in yapımcısı olduğu Radyo Mayıs’taki “Soruyorum” isimli programda konuşulanları “Toplumu şiddet, terör ve etnik ayrımcılığa sevk eden, toplumda nefret duyguları uyandıran, kişi ve kuruluşları eleştiri sunuları ötesinde küçük düşürücü, zarara uğratıcı, aşağılayıcı veya iftira niteliği taşıyan yayın” olarak değerlendirip, söz konusu yayın organlarına uyarı göndermişti.

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