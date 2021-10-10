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KTÖS:AKP, Kıbrıslı Türklerin itaat etmesini istemektedir

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Arif hocanın dediği , “Unutulmamalıdır ki coğrafya tarihi yener. Dolayısı ile bu coğrafyada yapılan tüm dayatmalar amacına ulaşamayacak”
KTÖS:AKP, Kıbrıslı Türklerin itaat etmesini istemektedir

Sn. Mustafa Akıncı’nın basın danışmanı görevini yürüten Sn. Ali Bizden’in güvenlik gerekçesi ileri sürülerek İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Türkiye yetkilileri tarafından Türkiye’ye girişine izin verilmeyerek sınır dışı edilmesi, araştırmacı Ahmet An’ın da aynı gerekçeyle Türkiye’ye alınmayışından sonra şimdi de Basın-Sen başkanı Ali Kişmir’in aynı muameleyi görmesi tesadüf değildir.

 

AKP, Kıbrıslı Türklerin itaat etmesini istemektedir

Kıbrıslı Türklerin laik, demokratik, insan hak ve özgürlüklerine saygı duyan tutumları, yobazlıktan, gericilikten ve faşizmden beslenen AKP rejimini rahatsız etmektedir. Afrika Gazetesi’ne saldırıyı organize ederek Kıbrıslı Türklerin genelini hedef alan anlayış, seçimlere müdahale ederek Kıbrıs sorununda AKP’nin çıkarlarını koruyan Sn.Tatar’ın seçilmesine taraf olmuştur. AKP yetkilileri Kıbrıslı Türklerle karşılıklı eşit ilişkiler değil, itaat eden bir toplum yapısı üzerinden hareket etmek istemektedir.

 

Aynı senaryo 1963-74 arası da vardı

Rum şovenizminin baş aktörü Makarios,  bazı Kıbrıslı Türkleri terörist ilan edip adamıza girişlerine izin vermiyorlardı. Şu anda Recep Tayyip Erdoğan ve AKP rejimi, aynı rolü üstlenmişlerdir.

 

AKP, Kıbrıslı Türkleri İstemiyor

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğünü ve anayasal nizamını koruma sorumluluğu verilen üç garantör ülkeden biri olan Türkiye, bu görevini bir kez daha kötüye kullanmıştır. AKP’nin tavır ve davranışları, aydınlara terörist muamelesi yapması Kıbrıslı Türkleri istemediğini göstermektedir.

 

Uluslararası camia ve Türkiye’deki muhalif örgütler konuya müdahil olmalıdır

Türkiye’nin AKP’den ibaret olmadığı gerçeğinden hareketle, Kıbrıslı Türklere uygulanan hasımane tutum karşısında Türkiye’deki muhalefetteki siyasi parti ve demokrat örgütleri, Avrupa Birliği’ni ve uluslararası kamuoyunu insan hak ve özgürlükleri açısından konuya müdahil olmaya çağırıyoruz.

 

Sn.Tatar yasaklılar listesini biliyor mu?

TC’li yetkililerinin kimleri, hangi gerekçe ile “güvenlik tehdidi” olarak gördüklerini açıklamaları gerekmektedir. Bu olay karşısında egemenlikten bahseden işbirlikçi Ersin Tatar’ın ve Ersan Saner hükümetinin nasıl bir açıklama yapacaklarını merakla takip etmekteyiz.

 

Mücadelemiz devam edecek

Kıbrıslı Türkleri “milli güvenliğe aykırı davranışlarla” itham edecek kadar gözü dönmüş bir AKP’nin adanın kuzeyindeki kolonileşme faaliyetleri ile Kıbrıslı Türkleri yok etme çabasına karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi belirtiriz.

 

Arif hocanın dediği , “Unutulmamalıdır ki coğrafya tarihi yener. Dolayısı ile bu coğrafyada yapılan tüm dayatmalar amacına ulaşamayacak”

 

Saygılarımızla,

Şener Elcil

 

KTÖS Genel Sekreteri

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