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KTÖS:Bakanlığın formalar için ayıracak 1 milyon 620 bin TL bütçesi var mıdır?

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Forma almak için bütçe ayırabiliyorsanız, okullara da ayırabilirsiniz?
KTÖS:Bakanlığın formalar için ayıracak 1 milyon 620 bin TL bütçesi var mıdır?

İşte açıklama;

Eğitim Bakanlığı yaz boyunca eğitimden tasarruf edeceğini söyleyerek öğretmen haklarını gündeme getirmiş ve öğretmen sayısını azaltmayı hedef olarak belirlemiştir. Geçtiğimiz gün Lefkoşa’da yapılan forma tanıtımında Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da bakanlık olarak 3000 tane forma alacaklarını ifade etmiştir.

 

1. Bakanlığın ilkokullara sağlamadığı ve 270 TL olan İngilizce kitaplarından da 6000 tane alınıp okullara gönderilebilir.

2. Bakanlığın bütçe vermediği 100 tane ilkokulumuza kültürel ve sportif faaliyetlerde kullanması için yıllık 16,200 TL bütçe verilebilir.

3. Bakanlığın karşılamadığı, okullar arası düzenlenen spor müsabakalarına katılan okulların öğrenci taşımacılık ücretleri bir yıl boyunca karşılanabilir.

Sn. Çavuşoğlu, BRT ekranlarında “Biz, okullarımızın eksiklikleri ile ilgili bilgileri okul idaresinden alıyoruz. Basına yansıyan veya servis edilen konular bizim bilgimiz dışında olan konular değil.” Demişti. Yukarıdaki üç başlığında bilgisinde ve ‘ivedi’ olduğunu kabul ederek, Eğitim Bakanlığı tarafından futbol için gösterilen duyarlılığın eğitim sistemimiz, öğrencilerimiz ve okullarımız için de gösterilmesini talep ediyoruz.

 

Süleyman Gelener

KTÖS Eğitim Sekreteri

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